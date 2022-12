Fonda­teur et président de la plate­forme digi­tale de marke­ting rela­tion­nel Obiz, Brice Cham­bard annonce avoir 2,78% des actions du groupe coté en bourse auprès d’in­ves­tis­seurs insti­tu­tion­nels et de la Maison Bocuse. A l’is­sue de cette opéra­tion, le diri­geant conserve 62,21% du capi­tal. Fondé en 2010, Obiz a réalisé un chiffre d’af­faires de 36,9 millions d’eu­ros sur l’exer­cice 2021, en progres­sion de 140% sur un an.