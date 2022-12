En rache­tant à 100% le cabi­net pari­sien Accom­plys et la société logi­cielle iDocus, le groupe lyon­nais d’au­dit et d’ex­per­tise-comp­table, Orial, double de taille à Paris (une dizaine de colla­bo­ra­teurs) où il avait pris pied en 2017. Il s’adjoint aussi une compé­tence nouvelle en matière de pres­ta­tions de data contro­ling avec iDocus. Les deux asso­ciés d’Accom­plys, Jacques Parent et Denis Barba­rossa, deviennent asso­ciés d’Orial. Et Sylvain Aigloz, président d’Orial, d’ex­pliquer : « ce rappro­che­ment nous permet de mieux struc­tu­rer notre offre sur des missions de conseil à forte valeur ajou­tée autour de nos savoir-faire tradi­tion­nels, en jouant sur les deux bassins écono­miques de Lyon et Paris. Par ailleurs, Orial se posi­tionne désor­mais comme un acteur pour l’ac­com­pa­gne­ment numé­rique auprès de nos clients et confrères ».

Orial, 70e cabi­net en France

Présent à Lyon, Ville­franche-sur-Saône, Valréas en Provence et Paris, Orial compte, après cette fusion, 16 asso­ciés, 170 colla­bo­ra­teurs et plus de 2 500 clients pour un chiffre d’af­faires de 17 millions d’eu­ros. Créé en 1965 à Lyon, Orial inter­vient sur trois métiers : exper­tise-comp­table, audit et commis­sa­riat aux comptes et exter­na­li­sa­tion sociale. Le groupe lyon­nais possède aussi des équipes spécia­li­sées et dédiées en capi­tal-risque, inter­na­tio­nal, missions d’éva­lua­tion, asso­cia­tions/fonda­tions, domaine agri­cole, paie et ingé­nie­rie sociale. Il s’est entouré, par ailleurs, de parte­naires pour le conseil en gestion de patri­moine et les opéra­tions de trans­mis­sion d’en­tre­prises. Orial reven­dique le rang de 70e cabi­net en France sur 18 000 et se féli­cite de se placer « dans une posi­tion dyna­mique » avec cette double acqui­si­tion