La procé­dure de sauve­garde, initiée fin octobre, n’aura donc pas suffit. Place du marché (ex-Toupar­gel) est désor­mais placée en redres­se­ment judi­ciaire. Déjà en sauve­garde puis en redres­se­ment judi­ciaire en 2019 avant sa reprise par les frères Baha­dou­rian (cofon­­da­­teurs et action­­naires Grand Frais), l’en­­seigne de livrai­son de courses et de surge­lés à domi­cile, qui emploie 1600 colla­bo­ra­teurs, est donc de nouveau à la recherche de repre­neurs. Lors de son place­ment en sauve­garde, la direc­tions de l’en­tre­prise basée à Civrieux-d’Azergues évoquaient des « diffi­­cul­­tés écono­­miques et finan­­cières, des éléments impré­­vi­­sibles et incon­­trô­­lables » liées, entre autres, à la crise sani­­taire et à l’in­­fla­­tion.