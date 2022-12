Encore deux mois à patien­ter pour les préten­dants avant de pouvoir se décla­rer offi­ciel­le­ment candi­dats à la prési­dence natio­nale du Medef. La campagne ne doit pas durer plus de quatre mois avant le vote prévu pour début juillet 2023. Pour avoir ouver­te­ment évoqué le sujet dans Lyon Déci­deurs en janvier dernier, soit 18 mois avant la date, Patrick Martin, le président délé­gué du Medef, s’est exposé aux remon­trances du président, Geof­froy Roux de Bézieux, qui finira son mandat de 5 ans, non renou­ve­lable, en juillet prochain. L’or­ga­ni­sa­tion patro­nale a mis, début décembre, la dernière main à une « Charte des candi­dats » qui s’im­po­sera à tous ceux qui seront sur la ligne de départ. Patrick Martin, en sera, lui qui indiquait dans nos colonnes « adorer faire campagne et adorer la castagne ». Et de préci­ser alors : « Si j’y vais, c’est pour gagner. Et il est possible que j’y aille ».

Alexandre Saubot au nom de France Indus­trie ?

L’out­si­der de 2018, qui avait négo­cié son rallie­ment à Geof­froy Roux de Bézieux contre une place de numéro 1 bis avec un nouveau poste de président délé­gué, a labouré le terrain pendant 5 ans. Il a parti­cipé à nombre d’as­sem­blées géné­rales de Medef terri­to­riaux et régio­naux, tout en étant forte­ment présent sur la scène média­tique natio­nale et dans les réunions au plus haut sommet avec le gouver­ne­ment. En 5 ans, il a pris de la surface. Et c’est un chef d’en­tre­prise patri­mo­niale, comme les affec­tionne le Medef. Sur la grille de départ, le « Lyonno-Bres­san » partira donc en pole posi­tion, même si son acti­visme débor­dant en agace certains.

Prin­ci­pale incon­nue, la posi­tion de la puis­sante UIMM (métal­lur­gie). Son président, Eric Trap­pier, a indiqué qu’il ne serait pas candi­dat person­nel­le­ment. Alexandre Saubot, candi­dat malheu­reux en 2018 et diri­geant des nacelles Haulotte (à L’Horme dans la Loire) pour­rait à nouveau tenter sa chance en tant que président de France Indus­trie, avec le risque d’un éven­tuel nouvel échec. L’UIMM préfé­rera-t-elle jouer la sécu­rité en négo­ciant des postes en échange d’une absence de candi­da­ture à la prési­dence ? C’est aussi possible.

Le président de la fédé­ra­tion Syntec (conseil, numé­rique, infor­ma­tique), Laurent Giova­chini, par ailleurs direc­teur géné­ral adjoint de Sopra Steria, pour­rait y aller. Sa présence, début décembre, au Mondial des Métiers à Eurexpo n’est pas passée inaperçue. Spécia­liste des ques­tions de réin­dus­tria­li­sa­tion et de souve­rai­neté écono­mique, ses préoc­cu­pa­tions pour­raient deve­nir demain ses axes de campagne, même s’il botte en touche. « Il est un peu tôt pour parler de ça. On verra ». A l’in­verse de Patrick Martin, Laurent Giova­chini n’est pas un patron proprié­taire mais un diri­geant de grand groupe, né au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à Annecy.

Jacques Chanut s’est inter­rogé cet été

Autre inter­ro­ga­tion : que va faire une autre puis­sante fédé­ra­tion, celle du bâti­ment. Les rela­tions entre Patrick Martin et Olivier Salle­ron, le président de la FFB qui avait soutenu Geof­froy Roux de Bézieux il y a 5 ans, ne sont pas au beau fixe. Le Berjal­lien Jacques Chanut, ancien président de la FFB jusqu’au prin­temps 2021, s’est posé la ques­tion d’une candi­da­ture du BTP cet été. Deux candi­dats de 2018 pour­raient aussi se mettre sur les rangs : Pierre Brajeux et Domi­nique Carlac’h. Quant à un retour de Pierre Gattaz, évoqué par Le Monde, ce dernier écarte l’hy­po­thèse dans les colonnes du quoti­dien natio­nal : « le sujet n’est pas d’ac­tua­lité pour moi ».