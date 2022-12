« On est dans le centre de gravité du luxe ! » Jean-Louis Maier a présenté, jeudi 24 novembre, le nouvel empla­ce­ment de la boutique Rolex, rue du Président Edouard Herriot, passant ainsi de 70m2 sur place des Jaco­bins à 200m2. Un démé­na­ge­ment qui résulte de la demande d’Eric Collom­bin, direc­teur de Rolex France, qui souhai­tait un lieu plus « monu­men­tal » pour la marque. Jean-Louis Maier décide alors de s’ins­tal­ler dans les anciens locaux de la boutique Oliver Grant, à deux pas de son ancien maga­sin, restant ainsi dans le fameux « Carré Or » lyon­nais : « Cet empla­ce­ment est un enchaî­ne­ment de bonnes choses, affirme l’homme d’af­faires. Je me suis bien entendu avec le proprié­taire des murs et on a ouvert les portes de la boutique le 17 octobre 2022. » Suite à une forte demande de boutiques mono­marques, Maier Vintage démé­nage égale­ment pour un espace plus grand, rue des Archers : « Le marché des montres anciennes est en gros déve­lop­pe­ment, ça s’ac­cé­lère, on a changé de dimen­sion. On va ouvrir entre 3 et 4 boutiques l’an­née prochaine. » Deuxième reven­deur de Rolex sur Lyon après la maison Augis, Jean-Louis Maier possède déjà dix boutiques de joaille­rie et table sur un chiffre d’af­faires d’en­vi­ron 45 millions d’eu­ros pour l’an­née prochaine.

Valen­tine Briant