Comme annoncé dès mi-novembre par Lyon Déci­deurs, Samuel Minot a été élu, le 8 décembre, nouveau président de la Fédé­ra­tion du Bâti­ment Auvergne-Rhône-Alpes. Âgé de 46 ans, il succède à Philippe Lansard et pren­dra ses fonc­tions à partir du 1er janvier pour un mandat de trois ans. Co-diri­geant avec son frère Bertrand du groupe fami­lial Minot installé à Ville­franche-sur-Saône et spécia­lisé en char­pente et struc­ture bois. « Depuis quelques années, l’en­vi­ron­ne­ment de nos entre­prises change profon­dé­ment et de plus en plus rapi­de­ment. Cette situa­tion inédite bous­cule les équi­libres de notre filière et il est aujourd’­hui essen­tiel de rappe­ler la place qui est la nôtre dans l’éco­no­mie géné­rale du bâti­ment et de nos terri­toires », souligne Samuel Minot, qui est depuis 2017 président de la Fédé­ra­tion BTP. Un mandat qui arrive à son terme le 31 janvier et qui devrait voir, selon nos infor­ma­tions, Norbert Fonta­nel prendre sa succes­sion.

Des ambi­tions natio­nales ?

En accé­­dant à la prési­­dence régio­­nale de la FFB, Samuel Minot pour­­suit un parcours sans faute. La FFB Auvergne-Rhône-Alpes est une fédé­­ra­­tion régio­­nale qui compte au sein de l’or­­ga­­ni­­sa­­tion profes­­sion­­nelle. On se souvient que ce poste a été occupé précé­­dem­­ment par Jacques Chanut avant qu’il ne soit élu président natio­­nal de la FFB, et plus récem­­ment, par Gilles Cour­­teix, avant qu’il ne devienne président du Medef Lyon Rhône. D’au­­cuns prêtent d’ailleurs des ambi­­tions natio­­nales à Samuel Minot. Il n’est pas le seul à pouvoir prétendre à ce poste d’ici à 3 ans, d’autres prési­­dents régio­­naux ayant sensi­­ble­­ment le même âge que lui.