Nommé à la tête de Keolis Lyon en septembre dernier, Thomas Fontaine gère depuis son arri­vée des pannes à répé­ti­tion dans le métro lyon­nais. En première ligne face à ces dysfonc­tion­ne­ments, l’an­cien direc­teur géné­ral de Keolis Dijon revient sur ses premiers mois dans la tour­mente. Il évoque aussi les problé­ma­tiques de recru­te­ment dans les trans­ports lyon­nais et dévoile la posi­tion de Keolis quant au futur décou­page du réseau TCL en deux lots (métro et tram­way d’un côté, bus et trol­ley­bus de l’autre), alors que le cahier des charges de cet allo­tis­se­ment vient d’être remis aux candi­dats par le Sytral.