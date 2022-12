Vente de l’OL : closing fixé au 19 décembre

Plus que neuf jours et le rachat histo­rique d’OL Groupe par Eagle Foot­ball, contrôlé par John Textor, devrait être effec­tif. L’opé­ra­tion inter­vien­dra un peu moins de 3 mois après la date initia­le­ment fixée au 30 septembre. Et dont on sait qu’elle a été repor­tée à de multiples reprises du 30 septembre au 21 octobre puis au 17 novembre, 4 décembre, 7 décembre. Cette fois-ci, ce devrait être la bonne puisqu’Eagle « a main­te­nant confirmé que tous les accords néces­saires ont été obte­nus et que les contrats corres­pon­dants ont été signés, de telle sorte que les condi­tions sont réunies pour procé­der à la réali­sa­tion de l’opé­ra­tion », précise OL Groupe dans un commu­niqué publié samedi peu après 18 h 30. Lequel donne le timing de la conclu­sion défi­ni­tive de la vente du club : « Eagle et ses sources de finan­ce­ment, ainsi que les vendeurs (NDLR : Holnest pour Jean-Michel Aulas, Pathé et IDG) et OL Groupe, sont main­te­nant prêts à enga­ger le proces­sus de closing. Compte tenu des délais tech­niques inhé­rents à ce type d’opé­ra­tions, ce closing devrait inter­ve­nir le 19 décembre. La société publiera un commu­niqué de presse lorsque le closing sera réalisé ».

86 millions d’eu­ros d’aug­men­ta­tion de capi­tal très atten­dus

Epilogue d’un feuille­ton qui aura duré tout l’au­tomne et devrait donc s’ache­ver 12 jours avant le 31 décembre ou 6 jours avant Noël. John Textor, le père Noël de l’Olym­pique lyon­nais avec, dans sa hotte, un chèque de 86 millions d’eu­ros dans la cadre de la fameuse augmen­ta­tion de capi­tal réser­vée, très atten­due par le club confronté à un endet­te­ment qui dépasse les 300 millions d’eu­ros et qui compte bien réali­ser un mercato impor­tant cet hiver pour se renfor­cer avant la 2nde moitié de la saison. Et ce, afin de recol­ler aux places quali­fi­ca­tives à une coupe d’Eu­rope. Pour l’ins­tant le club se situe à la 8e place. 86 millions d’eu­ros dans les caisses de l’OL, sans comp­ter les plusieurs centaines de millions récu­pé­rés par les 3 action­naires vendeurs de leur parti­ci­pa­tion (Holnest, Pathé et IDG), ainsi que l’argent que touche­ront tous les action­naires indi­vi­duels d’OL Groupe qui appor­te­ront leurs actions à Eagle Foot­ball dans le cadre de l’OPA qui sera lancée après le closing sur la base d’un cours de 3 euros l’ac­tion. L’opé­ra­tion concerne aussi les OSRANE.