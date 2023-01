Avec Philippe Ratto et Arnaud Legrand, RATP Dev place ses pions à Lyon

RATP Dev muscle son jeu à Lyon. En vue du prochain appel d’offres pour l’ex­ploi­ta­tion du réseau TCL, dont le verdict sera connu au prin­temps 2024, la filiale du groupe RATP renforce ses posi­tions sur les deux lots mis à la concur­rence par le Sytral. Avec les nomi­na­tions d’Arnaud Legrand, direc­teur d’offre métro et tram­way, et de Philippe Ratto, direc­teur d’offre bus et trol­ley­bus, arri­vés à Lyon en août dernier, l’opé­ra­teur (27 000 colla­bo­ra­teurs dans le monde, dont 5 000 en France) espère bien jouer les premiers rôles sur un réseau lyon­nais exploité depuis 1993 par les équipes de Keolis.

« Avec cet allo­tis­se­ment (le décou­page du marché des trans­ports en commun en deux lots, NDLR), le Sytral montre son envie de créer et de stimu­ler la concur­rence. C’est évidem­ment un choix qu’on respecte », évoque Arnaud Legrand. Absent du dernier appel d’offres en 2017, où seul Keolis s’était d’ailleurs porté candi­dat, RATP Dev entend bien profi­ter de cette dyna­mique concur­ren­tielle. « Ce contrat pour l’ex­ploi­ta­tion du réseau TCL est l’un des plus gros contrats qui existent en France. Ce sont deux contrats qui repré­sentent chacun 200 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires par an, c’est énorme. Les oppor­tu­ni­tés de cette taille là sont rares », soulignent les deux repré­sen­tants de RATP Dev, qui réalise déjà 40% de son chiffre d’af­faires annuel (1,7 milliard d’eu­ros dans le monde en 2022) en France.

RATP Dev y va « pour gagner les deux lots »

Face à ce défi de taille, l’opé­ra­teur fran­ci­lien place ses pions sur l’échiquier lyon­nais. « Pour répondre à ces deux appels d’offres, il faut monter une équipe et être sur place. Donc nous travaillons conjoin­te­ment avec une équipe locale d’une douzaine de personnes et des équipes au siège », détaille Arnaud Legrand. Les équipes lyon­naises ont élu domi­cile dans un espace de cowor­king du cours Lafayette, à quelques mètres des Halles Paul Bocuse. Le groupe a donc choisi une direc­tion bicé­phale, avec deux équipes distinctes sur les deux lots mis à la concur­rence, et observe de près les problèmes à répé­ti­tion subis par Keolis sur l’ex­ploi­ta­tion du métro. « La colère des usagers, on la comprend puisque nous sommes nous-mêmes usagers, indique Arnaud Legrand, direc­teur d’offre métro. Notre ambi­tion c’est d’opé­rer ce système demain, donc personne n’a inté­rêt à ce que les usagers n’aient plus confiance en ce système. »

Déjà présent à Vienne, Anne­masse, Aix-les-Bains ou Thonon-les-Bains, RATP Dev, encore assez méconnu dans la région, cherche désor­mais à se faire un nom sur la place lyon­naise. Épau­lée par l’agence de commu­ni­ca­tion Plus2Sens, l’en­tre­prise multi­plie donc les parte­na­riats et rencontres avec la presse depuis l’au­tomne. « Nous répon­dons à cet appel d’offres avec l’objec­tif de deve­nir l’opé­ra­teur et de nous instal­ler dura­ble­ment ici, détaillent Arnaud Legrand et Philippe Ratto. Il est donc néces­saire de s’an­crer dans ce bassin lyon­nais, de comprendre le terri­toire, ses acteurs, asso­cia­tions, médias ou grou­pe­ments d’en­tre­prises pour faire la meilleure réponse possible. » Cette réponse, atten­due par le Sytral d’ici avril, commence à prendre forme : « On ne peut pas dévoi­ler ce qu’on va propo­ser, mais on y va pour gagner les deux lots. Quand on engage autant de moyens, de ressources et d’en­vie, c’est pour gagner. C’est en tout cas notre objec­tif. »