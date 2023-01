« C’est un très bel ensemble que nous avons construit avec la volonté d’être offen­sifs. A deux en ayant fusionné nos réseaux, nous serons plus forts, nous allons pouvoir faire des gains de parts de marché, nous renfor­cer sur la satis­fac­tion client et sur la RSE. Nous avons des cultures d’en­tre­prises assez simi­laires et diffé­rentes à la fois. Nous parta­geons la même fibre du service client. L’ap­port des enti­tés Crédit du Nord – Banque Rhône-Alpes tourne autour de la proxi­mité avec des déci­sions au plus près du client qui marquent la volonté de renfor­cer l’éche­lon régio­nal. Quant à la Société Géné­rale, elle apporte une puis­sance de feu et un réseau inter­na­tio­nal dense. On va donc jouer la carte de l’agi­lité avec une force de frappe incroyable ». C’est un Didier Pari­set heureux qui présente la nouvelle orga­ni­sa­tion du groupe Société Géné­rale dans la région, dont il est le patron (photo), et la nouvelle marque SG Auvergne Rhône Alpes.

Dans les deux Savoies, la marque Layder­nier est conser­vée, le groupe s’ap­pel­lera donc SG Layder­nier dans les deux dépar­te­ments savoyards. Dans le reste de la région, en revanche, les deux autres enti­tés du groupe Crédit du Nord (Nuger en Auvergne et Banque Rhône-Alpes à Lyon) s’ef­facent. La fusion juri­dique est effec­tive depuis début janvier. La bascule infor­ma­tique inter­vien­dra en deux temps : le week-end des 11/12 mars puis le 8 mai.

300 départs et un tiers d’agences en moins

Quant aux regrou­pe­ments d’agences, ils vont s’éche­lon­ner pour 30% d’entre eux d’ici à fin 2023, 50% en 2024 et le solde, soit 20% en 2025. Un tiers des agences est appelé à dispa­raître, lorsqu’il y a doublon sur un même péri­mètre. Avec, toute­fois quelques excep­tions. SG gardera 2 agences rue de la Répu­blique et rue du Bât d’argent, par exemple. Cette dernière (ex Banque Rhône-Alpes entiè­re­ment réno­vée en 2020 autour d’un nouveau concept) devien­dra une agence spécia­li­sée dans la banque privée. Dans le 6e, cours Roose­velt, où les deux agences se font face, c’est l’agence « BRA » qui sera conser­vée. « Pour les regrou­pe­ments d’agences, nous avons pris la déci­sion, à chaque fois, en regar­dant 3 critères : la taille, proprié­taire ou loca­taire, réno­va­tion récente ou pas, précise Didier Pari­set. Et nous tenons notre enga­ge­ment de ne quit­ter aucun terri­toire. De même, pour la réduc­tion d’ef­fec­tifs, 300 personnes envi­ron dans la région, il n’y a aucun départ contraint comme on s’y était engagé. Nous avons créé une « Acadé­mie des compé­tences » pour accom­pa­gner les colla­bo­ra­teurs et permettre à certains de se réin­ven­ter dans des métiers pérennes ».

Sur le plan immo­bi­lier, plus de 5 000 m2 de l’im­meuble Banque Rhône-Alpes, cours Lafayette, ont été cédés à 6e Sens Immo­bi­lier, SG préfé­rant conser­ver son nouveau siège régio­nal des Jardins du LOU, même si le groupe bancaire est loca­taire d’Amundi et pas proprié­taire. « Les locaux du cours Lafayette seront libé­rés d’ici à fin 2023, mais nous gardons l’agence en rez-de-chaus­sée qui récu­père la clien­tèle de l’agence du Britan­nia », précise Didier Pari­set. Au total, SG Auvergne Rhône Alpes repré­sente 516 millions d’eu­ros de PNB (Produit net bancaire, l’équi­valent du chiffre d’af­faires d’une entre­prise) en 2022 avec 2 300 personnes et 280 sites.

Viser le Top 3 de la satis­fac­tion client

De son côté, Sébas­tien Proto, direc­teur géné­ral adjoint en charge du réseau SG en France déclare : « Nous sommes très heureux de débu­ter l’an­née 2023 avec le lance­ment de SG, la nouvelle Banque de détail en France. La fusion juri­dique des réseaux Société Géné­rale et des banques du groupe Crédit du Nord le 1er janvier 2023 est une étape majeure, réali­sée dans les délais prévus. Cette nouvelle banque, ce n’est pas seule­ment une fusion bancaire. C’est aussi la mise en place d’un nouveau modèle, qui nous permet­tra d’of­frir à nos 10 millions de clients parti­cu­liers, profes­sion­nels et entre­prises, sur tout le terri­toire, plus de proxi­mité, de réac­ti­vité, d’ex­per­tise et de respon­sa­bi­lité. Notre ambi­tion, c’est de deve­nir un acteur encore plus incon­tour­nable sur le marché français, reconnu pour la qualité de ses exper­tises, sa rapi­dité d’exé­cu­tion, son ancrage régio­nal, et d’at­teindre le Top 3 de la satis­fac­tion client ».