Rémi Baert, PDG de Kumu­lus Vape, l’en­tre­prise lyon­naise spécia­li­sée dans la ciga­rette élec­tro­nique et les acces­soires connexes, a réalisé, à nouveau, une très forte crois­sance en 2022. En atten­dant, la publi­ca­tion offi­cielle début février, on sait d’ores et déjà qu’au 30 septembre, l’en­tre­prise avait réalisé 40,1 millions € de chiffre d’af­faires soit + 17% par rapport à l’ac­ti­vité de l’en­semble de 2021… qui était, elle-même, en crois­sance de 53%.

Kumu­lus Vape a annoncé fin décembre la signa­ture de 2 contrats d’ac­qui­si­tion de réseaux de boutiques dans des zones stra­té­giques repré­sen­tant 1,7 million d’eu­ros de chiffre d’af­faires cumulé. Kumu­lus Vape se lance aussi dans la seconde main depuis cet automne. Rémi Baert, inter­rogé à l’oc­ca­sion du Forum régio­nal Lyon Pôle Bourse fin septembre s’ex­plique sur ce déve­lop­pe­ment.