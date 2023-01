Bourse & Valeurs #159, avec Sylvain Béchet (GL Events)

L’in­vité : Sylvain Béchet, direc­teur géné­ral finances et inves­tis­se­ments de GL Events qui commente l’ac­ti­vité record du groupe présidé par Olivier Ginon en 2022. A savoir un chiffre d’af­faires histo­rique de 1,315 milliard d’eu­ros en hausse de 77,4% par rapport à 2021. Une crois­sance dans toutes les zones géogra­phiques où GL Events est présent (hormis la Chine).

En Europe, l’ac­ti­vité est multi­pliée par 2 et aux Amériques par 3. GL Events annonce, par ailleurs, l’ac­qui­si­tion de Loca­bri (70 personnes et 25 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires) dans les struc­tures tempo­raires, ainsi que la créa­tion d’un grou­pe­ment avec Loxam pour la four­ni­ture d’éner­gie tempo­raire sur les sites des JO et Jeux para­lym­piques Paris 2024.