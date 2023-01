Bruno Bernard moins loquace que Grégory Doucet sur son avenir

Avant de sillon­ner ce week-end les allées du SIRHA, le salon mondial de la restau­ra­tion et de l’hô­tel­le­rie à Eurexpo, Bruno Bernard présen­tait, vendredi, ses voeux à la presse. S’il a énuméré les futurs rendez-vous de cette année 2023 (Voies Lyon­naises, début des travaux des tram­ways T6, T9, T10, mise en place de la ZFE, prolon­ge­ment du métro B, finales natio­nales de World­skills ou accueil des rencontres de la Coupe du monde de rugby), le président de la Métro­pole a préféré botter en touche au moment d’évoquer son avenir et une éven­tuelle candi­da­ture à sa réélec­tion aux prochaines élec­tions métro­po­li­taines de 2026 : « Je vous propose de me repo­ser la ques­tion dans 3 ans. Je suis pour l’ins­tant plei­ne­ment engagé et concen­tré sur ma tâche actuelle. »

La réponse contraste avec les récentes décla­ra­tions du maire de Lyon, Grégory Doucet, qui a d’ores et déjà annoncé son inten­tion de se repré­sen­ter en 2026. « Cela tombe sous le sens. On savait dès le départ que l’en­semble des projets à mener n’al­lait pas tenir sur un mandat parce que notre vision tranche avec ce qui se faisait aupa­ra­vant », expliquait l’élu écolo­giste face à la presse début janvier. Ce nouveau pas d’écart entre les deux respon­sables métro­po­li­tains et muni­ci­paux inter­roge, alors qu’ap­proche la moitié de leurs deux mandats.

Un rendez-vous fixé avec la nouvelle préfète

S’il a ensuite égra­ti­gné son homo­logue à la Région, Laurent Wauquiez, sur la ques­tion des aides aux arti­sans-boulan­gers, poin­tant un « désen­ga­ge­ment de la Région dans les grandes métro­poles« , Bruno Bernard a aussi confirmé la tenue d’un futur rendez-vous avec Fabienne Buccio, la nouvelle préfète du Rhône et de la région, qui doit arri­ver à Lyon fin janvier. « Nous avons déjà échangé au télé­phone et nous allons nous voir durant la semaine du 30 janvier. Nous avons beau­coup de sujets à évoquer, notam­ment celui de l’hé­ber­ge­ment d’ur­gence », a rensei­gné l’élu écolo­giste.