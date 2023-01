Comme annoncé par Lyon Déci­deurs dès le 10 novembre dernier, Norbert Fonta­nel, 59 ans, a été élu, ce mardi 31 janvier 2023 pour un mandat de trois ans président de la fédé­ra­tion BTP Rhône et Métro­pole. Il prendre la suite de Samuel Minot qui a occupé ce poste pendant 6 ans avant de deve­nir président régio­nal de la FFB Auvergne-Rhône-Alpes. Vice-président de la fédé­ra­tion sous la manda­ture précé­dente, Norbert Fonta­nel a aussi été président de l’Office du Bâti­ment et président de la chambre de Maçon­ne­rie Béton Armé. Il a égale­ment siégé pendant dix ans à la CCI Lyon Métro­pole. Norbert Fonta­nel (photo) dirige depuis le début des années 2000 l’en­tre­prise créée en 1963 par son père, Bernard Fonta­nel, l’an­née de sa nais­sance.

Bernard Fonta­nel a été lui aussi président de BTP Rhône puis de la fédé­ra­tion régio­nale pendant 10 ans entre 1999 et 2009 avant d’être président du Medef Lyon Rhône jusqu’en 2014. Avec son frère, Joce­lyn Fonta­nel, il co-dirige le groupe fami­lial (Fonta­nel SAS et Fonta­nel Immo­bi­lier), fort de plus de 300 colla­bo­ra­teurs et qui pesait 101 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2021.

900 adhé­rents dont la moitié d’ar­ti­sans

Dans un contexte écono­mique tendu pour les entre­pre­neurs et arti­sans du BTP, Norbert Fonta­nel dit vouloir « prési­der la fédé­ra­tion comme on dirige un chan­tier : en équipe. Je vois la prési­dence de cette fédé­ra­tion comme une action et une acti­vité collec­tive en m’ap­puyant sur mes vice-prési­dents et membres du bureau ». Ce dernier est composé notam­ment de René Coiro, 1er vice-président (président de la section Travaux Publics) ; Stéphane Targe, 2ème vice-président tréso­rier ; Oriane Viguier, 3ème vice-prési­dente (prési­dente de la commis­sion écono­mie et pros­pec­tive); Marie-Myriam Favre, 4ème vice-prési­dente (prési­dente de la section des chambres terri­to­riales). Sont aussi membres du bureau : Nico­las Roiret, Pascal Royer, Eric Doublier et Frédé­ric Gondeau.

Créée en 1863, BTP Rhône et Métro­pole fédère 900 adhé­rents, dont la moitié d’ar­ti­sans, repré­sen­tant les deux tiers des sala­riés dans le dépar­te­ment dans tous les métiers du BTP. L’or­ga­ni­sa­tion profes­sion­nelle dépar­te­men­tale est présente sur tout le dépar­te­ment grâce à des implan­ta­tions géogra­phiques de proxi­mité : Métro­pole de Lyon, Beaujo­lais, Ouest Rhoda­nien, Rhône Sud, Monts du Lyon­nais.