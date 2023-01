Clap de fin pour les Halles du Grand Hôtel-Dieu

C’était annoncé et attendu (Lyon Déci­deurs N°31 de novembre 2022). C’est désor­mais effec­tif. Les Halles du Grand Hôtel-Dieu ont défi­ni­ti­ve­ment fermé leurs portes le 31 décembre 2022. La déci­sion commune a été prise en concer­ta­tion entre les commerçants des Halles et leur bailleur, repré­senté par la société de gestion Scaprim, et met fin à tout juste quatre années d’ex­ploi­ta­tion. Dans un commu­niqué publié, hier, cette dernière déclare : « Quelques mois après les départs de la bouche­rie Trol­liet fin juillet et de la Maison Vianey en septembre, nous avons partagé avec les commerçants parte­naires le même constat d’un contexte écono­mique restant diffi­cile à l’is­sue de crises consé­cu­tives, celle de la Covid-19 et, plus en amont, celle du mouve­ment des Gilets jaunes. Nous ne pouvons plus pour­suivre notre déve­lop­pe­ment dans de bonnes condi­tions ». Ainsi, une ferme­ture concer­tée s’est impo­sée. Seul le Théo­dore – Bistrot des Halles pour­suit son acti­vité qui fonc­tionne norma­le­ment.

Situa­tion deve­nue inte­nable

Les 1 200 m2 de ces Halles du Grand Hôtel-Dieu sonnaient creux depuis les départs succes­sifs de Trol­liet et Vianey ainsi que de la ferme­ture de l’éta­lage de Cerise & Poti­ron. Les neufs commerçants du départ n’étaient plus que six depuis septembre dernier : le trai­teur Pignol, moteur du projet des halles (photo), la froma­ge­rie de la mère Richard, la cave Guyot, la boulan­ge­rie Pozzoli, la choco­la­te­rie Voisin et la bras­se­rie Le Théo­dore.

La réou­ver­ture de la Cité inter­na­tio­nale de la gastro­no­mie, trop tardive, n’aura rien changé à une situa­tion deve­nue inte­nable pour les commerçants qui donnent rendez-vous à leurs clients dans leurs autres boutiques lyon­naises. Reste à savoir ce que va deve­nir l’em­pla­ce­ment de ces Halles. Réponse dans quelques semaines ou quelques mois.