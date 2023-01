Salva­tore Alaimo avance métho­dique­ment et tient les objec­tifs stra­té­giques de la feuille de route du groupe qu’il préside. En une dix ans, Dimo­trans Group a réalisé une quin­zaine d’ac­qui­si­tions, dont 3 en 16 mois. A savoir Quali­tair&Sea, Sore­trans et, fin 2022, le groupe normand, fondé par Hugues Duha­mel en 1997, basé à Val-de-Reuil, dans la « cosmé­tique vallée ». Un rachat à 100% pour une entre­prise de 240 colla­bo­ra­teurs et 40 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires qui apporte 8 centres logis­tiques supplé­men­taires et 113 000 m2 de surface de stockage, avec une spécia­li­sa­tion très forte autour de la parfu­me­rie, cosmé­tique, luxe et e-commerce.

Rester une ETI de proxi­mité

Autant dire que Dimo­trans Group conforte de belle manière ses posi­tions dans la logis­tique contrac­tuelle. Un métier qui pèse 120 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en France. « Notre ambi­tion est d’at­teindre la taille critique dans chacun de nos métiers, ce qui ne peut être possible sans la conju­gai­son d’une crois­sance orga­nique soute­nue et d’opé­ra­tions de crois­sance externe de qualité. Avec Duha­mel, nous nous dotons de nouvelles exper­tises qui viennent nour­rir notre stra­té­gie tour­née vers l’ex­cel­lence », explique Salva­tore Alaimo, président de Dimo­trans (photo). La nouvelle filiale normande sera diri­gée par Florian Gerbron, direc­teur géné­ral du groupe Duha­mel depuis 2019. « En rejoi­gnant Dimo­trans Group, nous écri­vons une nouvelle page de notre histoire, précise Florian Gerbron. Désor­mais nous serons aussi en mesure de propo­ser à nos clients une offre complète et encore plus quali­ta­tive et « ouverte sur le monde entier ». Grâce aux autres métiers du groupe nous couvrons l’en­semble des besoins de la chaîne d’ap­pro­vi­sion­ne­ment, en France et à l’in­ter­na­tio­nal ».

De son côté, Salav­tore Alaimo, confirme avec cette acqui­si­tion, « l’am­bi­tion, deve­nue objec­tif, d’être l’un des acteurs indé­pen­dants français majeurs de la supply chain. Pour ce faire, il nous faudra conso­li­der chaque métier à la fois, par des acqui­si­tions d’en­tre­prises en bonne santé finan­cière, jouis­sant d’une bonne noto­riété et perfor­mantes dans leur secteur mais aussi par la crois­sance orga­nique qui pourra être déve­lop­pée grâce à la complé­men­ta­rité des exper­tises du groupe. Nous voulons rester une ETI de proxi­mité ».

Le milliard d’eu­ros à hori­zon 2027

Depuis plus de 40 ans, Dimo­trans s’est fait un nom en tant qu’ac­teur du trans­port de marchan­dises et de la logis­tique, présent sur le trans­port multi­mo­dal routier, aérien, mari­time, en douane et en logis­tique B to B et B to C pour la gestion de la supply chain. Dimo­trans travaille dans plus de 160 pays. De 744 millions d’eu­ros en 2021, le chiffre d’af­faires du groupe devrait avoir fran­chi la barre des 800 millions en 2022 avec près de 2 700 colla­bo­ra­teurs répar­tis à travers 80 agences en France et à l’in­ter­na­tio­nal. Le plan d’in­ves­tis­se­ment 2023 de Dimo­trans dépas­sera les 10 millions d’eu­ros autour de 3 axes : la logis­tique, les ressources humaines avec l’ou­ver­ture d’une acadé­mie pour les colla­bo­ra­teurs, actuel­le­ment au stade de labo­ra­toire, et l’in­for­ma­tique.

Pour l’an­née qui vient de commen­cer, Salva­tore Alaimo avoue « se poser des ques­tions. Mais nous sommes assez confiants quand même. En inté­grant une entre­prise perfor­mante comme Duha­mel, 2023 devrait rester un très bon millé­sime ». Le milliard d’eu­ros de chiffre d’af­faires à hori­zon 2027 est toujours d’ac­tua­lité. Ces 2 dernières années, Dimo­trans a surper­formé le marché avec une crois­sance orga­nique de 7% et n’af­fi­chait pas d’en­det­te­ment avant l’ac­qui­si­tion de Duha­mel. L’opé­ra­tion a été finan­cée par une dette bancaire clas­sique (dette syndiquée levée voici 2 ans). Dimo­trans dégage un EBIT de 3,5% par an.