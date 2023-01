La start-up En Cavale, spécia­li­sée dans la vente de jeux de société pour enfants, vient de boucler son premier tour de table et lève 1,4 million d’eu­ros, auprès de busi­ness angels indé­pen­dants. « Cette levée de fonds va nous permettre d’étof­fer notre cata­logue, struc­tu­rer l’en­tre­prise et nous faire connaître du grand public » déclare Astrid Faure, cofon­da­trice d’En Cavale avec Margaux Bruno. Créée en 2018, la start-up propose à la vente des jeux d’enquêtes, qui poussent les enfants à la décou­verte de leur envi­ron­ne­ment et qui les coupent des écrans. Avec leurs jeux « décon­nec­tés » qui ont déjà conquis plus de 35 000 familles, les cofon­da­trices souhaitent inté­grer dans leur offre un format audio et veulent élar­gir leur cible à une plus grande tranche d’âge (-de 5 ans), ainsi qu’au public scolaire.

Valen­tine Briant