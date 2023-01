L’in­for­ma­tion avait été révé­lée mercredi par nos confrères de Tribune de Lyon, elle est désor­mais offi­cielle. Fabienne Buccio, 63 ans, devient la première préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône. Sa nomi­na­tion a été annon­cée jeudi, dans le Jour­nal Offi­ciel. Elle remplace ainsi Pascal Mail­hos, en poste à Lyon depuis octobre 2018, nommé coor­don­na­teur natio­nal du rensei­gne­ment et de la lutte contre le terro­risme auprès du chef de l’Etat.

Ancienne préfète de la Mayenne, de l’Eure et de la Loire, Fabienne Buccio était deve­nue la première préfète de l’his­toire du Pas-de-Calais en 2015. Elle avait alors été en première ligne sur le dossier sensible de la jungle de Calais. Nommée ensuite en Seine-Mari­time puis à la tête de la région Nouvelle-Aqui­taine en avril 2019, elle s’est notam­ment occu­pée de la gestion des multiples incen­dies près du bassin d’Ar­ca­chon et dans le dépar­te­ment de la Gironde l’été dernier. La nouvelle préfète devrait prendre ses fonc­tions fin janvier, au moment du départ de Pascal Mail­hos à Paris.