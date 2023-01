GAC Tech­no­logy (8,2 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires), spécia­lisé dans le déve­lop­pe­ment de logi­ciel de pilo­tage et de gestion de flotte auto­mo­bile, de biens immo­bi­liers et de parc télé­com, a racheté le pari­sien Info­parc SIP2, son prin­ci­pal concur­rent, conso­li­dant ainsi sa posi­tion de leader sur le marché français : « C’est une oppor­tu­nité qui s’est présen­tée à nous lorsque nous avons appris que le proprié­taire était cédant, raconte Matthieu Echa­lier, PDG de GAC Tech­no­logy. SIP2 a toujours été la réfé­rence des logi­ciels de flotte auto­ma­tique : l’ou­til est simple, fiable et facile d’uti­li­sa­tion. Info Parc existe depuis 36 ans et ce n’est pas un hasard. » Une acqui­si­tion qui permet à GAC Tech­no­logy de récu­pé­rer les 160 clients histo­riques d’Info Parc, ainsi que des fonc­tion­na­li­tés qui vien­dront complé­ter celles de GAC Car Fleet, son logi­ciel de gestion de flotte auto­mo­bile : « Car Fleet est bien adap­tée pour une gestion courante et effi­cace des parcs auto­mo­biles, mais pour le client qui a besoin de gérer des ateliers d’en­tre­tien ou une équipe qui fait de la méca­nique, ça nous ne savions pas faire, explique Matthieu Echa­lier. Il pourra donc le trou­ver avec SIP2. »

GAC Tech­no­logy s’at­taque à l’Eu­rope

« Sur cette fin d’an­née, tout est sur le bon chemin. » La stra­té­gie d’in­ter­na­tio­na­li­sa­tion de GAC Tech­no­logy se concré­tise, avec le rachat en novembre dernier de l’édi­teur de logi­ciel Optima Fleet en Espagne, mais égale­ment avec l’en­trée au capi­tal des fonds BPiF­rance et New Alpha Verto, en septembre, qui ont donné un gros coup d’ac­cé­lé­ra­teur au groupe : « On travaille avec l’Es­pagne, la Suisse et la Belgique. Ce sont trois pays qui répondent assez faci­le­ment, qui ne sont pas fermés à prendre un logi­ciel à un voisin, explique Matthieu Echa­lier. Avec la Belgique ça se passe très bien depuis 18 mois, nous pensons à créer une filiale. » Des futures pers­pec­tives à l’étran­ger qui poussent le groupe de 92 colla­bo­ra­teur à embau­cher entre 15 et 20 personnes pour 2023 et à ouvrir, en plus de son bureau à Lyon et du nouveau bureau à Paris, un espace à Barce­lone et « très certai­ne­ment », un autre en Belgique. « On fait des petites ventes super chouettes qui prouvent que ces axes à l’in­ter­na­tio­nal deviennent concrets. Ça génère un chiffre d’af­faires encore anec­do­tique, mais je ne cours pas après une renta­bi­lité de dingue. On en repar­lera dans un an », conclut Matthieu Echa­lier, qui table sur un chiffre d’af­faires d’en­vi­ron 10 millions pour 2023.

Valen­tine Briant