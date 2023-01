Formé à l’école spéciale mili­taire de Saint-Cyr et envoyé ces quatre dernières décen­nies en Irak, ex-Yougo­sla­vie, Côte d’Ivoire et plus récem­ment à Bruxelles à la repré­sen­ta­tion française de l’Otan, le géné­ral Gilles Darri­cau est, depuis juillet 2021, le gouver­neur mili­taire de Lyon. Installé à ce poste stra­té­gique depuis dix-huit mois dans une ville qu’il a décou­verte et dont il est « tombé amou­reux », il repré­sente et coor­donne l’ac­tion mili­taire en Auvergne-Rhône-Alpes, alors que la guerre a fait son retour sur le sol euro­péen au prin­temps dernier.