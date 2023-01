L’in­vité : Domi­nique Godet, direc­teur géné­ral de Relyens, groupe mutua­liste basé à Lyon qui réunit désor­mais Sham et Sofaxis sous la seule marque Relyens depuis le début de l’an­née. Acteur mutua­liste de réfé­rence en assu­rance et mana­ge­ment des risques au service des acteurs de santé et des terri­toires, Relyens emploie 1 100 personnes et a fran­chi le cap du milliard d’eu­ros de primes d’as­su­rances collec­tées en 2022.

Entre­prise à mission, Relyens assure 7 000 établis­se­ments de santé et centres de soin, mais aussi 4 300 struc­tures du social et médico-social, ainsi que 60 000 profes­sion­nels de santé. Elle travaille avec une collec­ti­vité terri­to­riale sur 2 et pour le compte de plus de 800 000 agents terri­to­riaux, 2 SDIS sur 3 (Services dépar­te­men­taux d’in­cen­die et de secours) et 2 centres de gestion sur 3. Présent dans 6 pays euro­péens (France, Alle­magne, Espagne, Italie, Belgique et Luxem­bourg), Relyens s’in­té­resse à d’autres pays du Vieux Continent, notam­ment la Suisse, le Portu­gal et les Pays-Bas.