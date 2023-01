L’in­vité: David Humbert, Président d’Endrix, le groupe pluri­dis­ci­pli­naire lyon­nais (exper­tise-comp­table, avocats, conseil, recru­te­ment, conseil finan­cier) se déve­loppe aussi sur la sécu­rité infor­ma­tique et l’ESS (écono­mie sociale et soli­daire) avec l’ac­qui­si­tion d’ESS Exper­tise à Amiens. Endrix, ex groupe SFC, a accueilli Bpifrance à son capi­tal fin 2021 et renforcé son pôle avocats, tout en se dotant d’un secré­taire géné­ral, Emma­nuel Millard en 2022. Il déve­loppe aussi son acti­vité RSE et il a pris pied à Avignon l’an dernier.

Pour 2023, il vise une implan­ta­tion en Bour­gogne et un renfor­ce­ment à Marseille. David Humbert annonce aussi un prochain déve­lop­pe­ment dans le conseil aux PME et ETI. Avec ses 25 bureaux et 550 colla­bo­ra­teurs, Endrix pèse plus de 50 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires.