« La fin d’une belle histoire. » Voilà comment le Village des Créa­teurs, la pépi­nière des marques mode, textile, déco et life­style instal­lée passage Thiaf­fait dans le 1er arron­dis­se­ment, résume la ferme­ture défi­ni­tive de l’as­so­cia­tion enté­ri­née lundi lors de son assem­blée géné­rale. Lancé en 2003, le Village des Créa­teurs (VDC) a accom­pa­gné près de 450 enseignes locales depuis vingt ans, et parti­cipé ainsi à la promo­tion de la créa­ti­vité et du savoir-faire local.

En proie à d’im­por­tantes diffi­cul­tés finan­cières, suite notam­ment à l’ar­rêt de la subven­tion de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2022 (à hauteur de 140 000 euros jusqu’a­lors), l’as­so­cia­tion a donc pris la déci­sion d’ar­rê­ter ses acti­vi­tés à la fin du mois de janvier. « Ce désen­ga­ge­ment, inter­ve­nant dans une phase de restruc­tu­ra­tion et de fragi­lité finan­cière de l’as­so­cia­tion, n’a fait qu’ag­gra­ver la situa­tion du Village des Créa­teurs et ne peut être compensé par les autres collec­ti­vi­tés parte­naires », déplorent la Ville et la Métro­pole de Lyon, qui soutiennent le VDC depuis sa créa­tion. Face au désen­ga­ge­ment de la Région, les deux collec­ti­vi­tés avaient octroyé un complé­ment de subven­tions en 2022 pour un finan­ce­ment public de 140 000 euros pour la Métro­pole et 35 500 euros pour la Ville de Lyon sur un budget de 545 000 euros en 2022.

Les commerçants du Village des Créa­teurs accom­pa­gnés par la Métro­pole

Si la struc­ture du VDC « ne dispose plus des moyens néces­saires à son fonc­tion­ne­ment » selon sa direc­trice Natha­lie Albrège, les ateliers – boutiques de la pépi­nière du passage Thiaf­fait vont toute­fois rester ouverts. « Tout sera fait pour que la quin­zaine de créa­teurs et créa­trices héber­gés actuel­le­ment au passage Thiaf­fait puissent main­te­nir leurs acti­vi­tés dans les locaux du passage » complètent la Métro­pole et la Ville de Lyon dans un commu­niqué commun. Les deux collec­ti­vi­tés seront « atten­tives à l’ave­nir des 140 adhé­rents (entre­pre­neurs et créa­teurs dans le domaine de la mode, de la déco­ra­tion et du design) accom­pa­gnés par le Village des Créa­teurs », qui devraient désor­mais être accom­pa­gnés par l’in­cu­ba­teur métro­po­li­tain LYVE.

La Métro­pole et la Ville de Lyon annoncent travailler à la réorien­ta­tion prochaine du passage Thiaf­fait, « en restant en lien avec la filière textile et en cohé­rence avec l’iden­tité manu­fac­tu­rière du passage ». Dossier à suivre.