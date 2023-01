L’am­bi­tion est clai­re­ment affi­chée : « deve­nir le leader français de l’en­sei­gne­ment de la conduite en ligne ». Pour Romain Durand et Lucas Tour­nel (photo), les co-fonda­teurs et diri­geants de la société lyon­naise Leper­mis­libre, 2023 devrait marquer une étape déci­sive dans leur stra­té­gie conqué­rante avec la prochaine intro­duc­tion en bourse sur Euro­next Growth, qui a reçu le feu vert de l’AMF (Auto­rité des marchés finan­ciers). Cette dernière a approuvé vendredi le docu­ment d’en­re­gis­tre­ment du Permis­libre, ouvrant la voie à la suite des opéra­tions.

Pour ce pure-player de l’auto-école en ligne qui se situe aux 1ers rangs des acteurs français du marché, l’his­toire a commencé en 2014. Leper­mis­libre est alors la première auto-école en ligne agréée par l’Etat. Il réin­vente la forma­tion au permis de conduire en propo­sant une offre en rupture avec les acteurs tradi­tion­nels, plus proche des nouveaux usages et modes de vie de la géné­ra­tion « digi­tal native » qui a grandi avec le déve­lop­pe­ment du numé­rique. Clé de voûte de son offre, Leper­mis­libre fédère une commu­nauté de 900 ensei­gnants de la conduite, tous diplô­més d’État. Les candi­dats plébis­citent la grande flexi­bi­lité de la forma­tion avec une liberté inédite de consom­ma­tion des heures de conduites, 7 jours sur 7, de 6 à 23 heurs, depuis plus de 500 villes en France et sur 1 480 points de rendez-vous, permet­tant de se déta­cher des contraintes de temps et de lieux.

Chiffre d’af­faires multi­plié par 7 entre 2019 et 2021

Ces béné­fices, conju­gués à un prix 30 % moins cher qu’en auto-école tradi­tion­nelle, ont attiré plus de 360 000 candi­dats inscrits sur la plate­forme depuis la créa­tion pour suivre les forma­tions au code de la route et à la conduite. Pour la seule année 2021, ce sont 110 000 candi­dats qui ont été accom­pa­gnés, repré­sen­tant une hausse de +44% par rapport à 2020. Entre 2019 et 2021, Leper­mis­libre a multi­plié ses ventes par 7. La crois­sance s’est pour­suivi en 2022 avec un chiffre d’af­faires de 14,8 millions d’eu­ros. Aujourd’­hui, alors qu’il s’ap­prête à rejoindre la bourse, Leper­mis­libre affiche de nouvelles amibi­tions : atteindre la renta­bi­lité opéra­tion­nelle (Ebitda) à fin 2024 avec un chiffre d’af­faires compris entre 45 et 50 millions d’eu­ros, soit une crois­sance annuelle moyenne des ventes de + 40% envi­ron et une marge brute supé­rieure à 30%.

« Les modes de consom­ma­tion ont radi­ca­le­ment évolué ces dernières années, déclarent Lucas Tour­nel et Romain Durand. Aujourd’­hui, les jeunes géné­ra­tions privi­lé­gient le digi­tal dans tous leurs actes du quoti­dien. L’auto-école tradi­tion­nelle, au même titre que d’autres secteurs avant, n’est plus adap­tée aux nouveaux besoins de cette géné­ra­tion « digi­tal natives » et doit impé­ra­ti­ve­ment se réin­ven­ter alors même que le permis de conduire est le 1er examen de France devant le bacca­lau­réat ! C’est ce constat qui a été au cœur de la créa­tion de notre entre­prise à Lyon, il y a main­te­nant plus de 8 ans. La digi­ta­li­sa­tion de notre marché s’ac­cé­lère aujourd’­hui portée par un cadre régle­men­taire favo­rable et un enga­ge­ment fort des pouvoirs publics. Nous sommes idéa­le­ment posi­tion­nés pour profi­ter des formi­dables oppor­tu­ni­tés de déve­lop­pe­ment offertes par cet envi­ron­ne­ment. Notre ambi­tion est forte dans ce marché porteur : deve­nir leader français de l’en­sei­gne­ment de la conduite en ligne » .

Viser les villes de moins de 50 000 habi­tants

Pour passer la vitesse supé­rieure, les deux fonda­teurs lyon­nais du pure-player font donc le choix de rejoindre la bourse avec la volonté d’ac­cé­lé­rer encore la noto­riété de l’en­tre­prise en inten­si­fiant leur présence dans les villes de moins de 50 000 habi­tants. Ils veulent aussi enri­chir et diver­si­fier l’offre autour de l’in­no­va­tion produits, valo­ri­ser la data et assu­rer la promo­tion de la conduite écores­pon­sable et de l’as­su­rance. A la fin de cette année, Lucas Tour­nel et Romain Durand veulent lancer une offre d’as­su­rance en propre, « inté­grant le poten­tiel de la data dans le ciblage des conduc­teurs, en parte­na­riat avec un acteur majeur du secteur ».