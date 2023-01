Quelques semaines après la démis­sion de Sophie Desor­mière, qui sera restée moins d’un an à la tête du construc­teur de navettes auto­nomes, Navya (280 colla­bo­ra­teurs à Lyon et Paris, aux États-Unis et à Singa­pour) déclare être en cessa­tion de paie­ment et demande son place­ment en redres­se­ment judi­ciaire auprès du tribu­nal de commerce de Lyon. « Compte tenu de l’évo­lu­tion de son cours de bourse et de la liqui­dité des actions sur le marché, Navya n’était plus en mesure d’émettre de nouvelles tranches d’OCABSA d’un montant suffi­sant lui permet­tant de couvrir l’en­semble de ses besoins de tréso­re­rie. Par ailleurs, toutes les tenta­tives d’ados­se­ments auprès d’in­ves­tis­seurs ont échoué. A ce jour, la société fait état d’un passif exigible et ne dispose pas de ressources dispo­nibles suffi­santes pour y faire face », explique le groupe dans un commu­niqué.

L’objec­tif de cette procé­dure de redres­se­ment judi­ciaire, qui sera étudiée le 31 mars, est « d’éva­luer toutes les solu­tions permet­tant de péren­ni­ser l’ac­ti­vité, main­te­nir les emplois ainsi que recher­cher des inves­tis­seurs dans le cadre d’un plan de redres­se­ment, par voie de conti­nua­tion ou d’un plan de cession ». Consé­quence de cette annonce, le groupe lyon­nais a demandé à Euro­next la suspen­sion de sa cota­tion. « Compte tenu de l’in­cer­ti­tude concer­nant l’is­sue de la procé­dure de redres­se­ment judi­ciaire et des démarches entre­prises par la Société, la suspen­sion de la cota­tion des actions est main­te­nue jusqu’à nouvel ordre et pour­rait éven­tuel­le­ment ne jamais reprendre », pour­suit le groupe.

L’ac­tion Navya était en chute libre

Les ennuis s’en­chaînent donc pour Navya qui était à la recherche, ces derniers mois, de nouveaux inves­tis­seurs. Le 12 décembre, à l’is­sue d’un cafouillage monstre, l’agence de commu­ni­ca­tion de l’en­tre­prise annonce un nouveau finan­ce­ment de 30 millions d’eu­ros auprès d’une société d’in­ves­tis­se­ment basée au royaume de Bahreïn (Eshaq Invest­ment Company WLL). Un finan­ce­ment sur 10 ans au taux de 3% présenté comme la suite logique des 36mil­lions de l’été. Dans la foulée, le même jour, peu après 17 heures, Navya suspend la cota­tion en bourse et fait savoir que ce commu­niqué a été diusé par erreur, à son insu.

Après avoir procédé à des inves­ti­ga­tions finan­cières, le 15 décembre, Navya indique que « les condi­tions de mise en place de ce projet de finan­ce­ment rele­vaient d’une tenta­tive d’es­croque­rie et n’étaient pas conformes aux règles fiscales inter­na­tio­nales ». Lorsque la cota­tion reprend, le 16 décembre, le cours de Navya est divisé par deux (l’ac­tion cote 0,03 euro, le 3 janvier 2023 au soir, en chute de 57 % en un mois et de 98,4 % depuis un an). Deux semaines plus tard, le 30 décembre, Sophie Desor­mière démis­sionne de ses fonc­tions de prési­dente du direc­toire et de membre du direc­toire avec effet immé­diat au 31 décembre 2022.