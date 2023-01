Nico­las Fafiotte et Natha­lie Albrègue digèrent la nouvelle avec « émotion, mais avec aussi beau­coup de ques­tion­ne­ment ». Le président et la direc­trice du Village des Créa­teurs ont annoncé mardi la ferme­ture de l’as­so­cia­tion, pépi­nière des marques mode, textile, déco et life­style instal­lée passage Thiaf­fait dans le 1er arron­dis­se­ment. Une déci­sion deve­nue inéluc­table pour l’as­so­cia­tion, en proie à d’im­por­tantes diffi­cul­tés finan­cières après la baisse dras­tique des subven­tions accor­dées par la Métro­pole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, insti­ga­trices du projet au début des années 2000 avec la Ville de Lyon.

« En 2021, la subven­tion de la Métro­pole de Lyon est passée de 185 000 à 100 000 euros, et celle de la Région de 140 000 à 100 000 euros. Nous venions d’ar­ri­ver à la prési­dence et à la direc­tion du Village des Créa­teurs, on a failli tomber dans les pommes. C’était un gros coup de masse », rejouent Nico­las Fafiotte et Natha­lie Albrègue dans les bureaux du VDC (8 sala­riés) qui ferme­ront leurs portes fin janvier. La subven­tion régio­nale est ensuite descen­due à 30 000 euros pour 2022, avant d’être tota­le­ment coupée pour 2023. « Suite à la réduc­tion de la subven­tion de la Région en 2022, la Ville et la Métro­pole nous ont accor­dées des rallonges excep­tion­nelles de 5 000 et 40 000 euros, témoigne Natha­lie Albrègue. Les collec­ti­vi­tés nous ont poussé à chan­ger le modèle de l’en­tre­prise. Nous avons tenté d’al­ler cher­cher des finan­ce­ments privés, on a beau­coup travaillé, on pensait pouvoir trou­ver les solu­tions et convaincre les parte­naires, par notre travail, de reprendre le projet… Mais avec l’ar­rêt de la subven­tion de la Région, on ne pouvait plus conti­nuer. »

Ferme­ture du Village des créa­teurs : « Dommage de bousiller ce super outil »

Déçue, la direc­trice du VDC (140 membres adhé­rents, 15 créa­teurs instal­lés dans le passage Thiaf­fait) n’ac­cable pas pour autant les collec­ti­vi­tés : « Sans elles, le Village n’exis­te­rait pas. Elles ont porté et soutenu le projet pendant 20 ans. Le VDC est devenu un lieu fort du quar­tier et de Lyon, c’est un lieu qui lais­sera une empreinte. » Nico­las Fafiotte, épaulé dans son début de carrière par le Village des Créa­teurs et sa direc­trice histo­rique Isabelle Gleizé, se montre plus amer : « C’est dommage de bousiller ce super outil. On a voulu casser un jouet qui marchait bien. J’avais pris la prési­dence du Village pour le déve­lop­per, aider à mon tour les jeunes créa­teurs. »

Le VDC avait doublé son nombre d’adhé­rents entre 2021 et 2022 pour comp­ter aujourd’­hui 140 membres. La Métro­pole a annoncé dans un commu­niqué qu’elle accom­pa­gne­rait les entre­pre­neurs et créa­teurs accom­pa­gnés par le Village. « On va se battre pour que les créa­teurs instal­lés dans le passage ne se retrouvent pas à la rue. Chaque résident restera jusqu’au terme de son bail », souligne Natha­lie Albrègue. Les créa­teurs sont ainsi loca­taires de la SERL, société d’éco­no­mie mixte ratta­chée à la Métro­pole, pour les locaux du rez-de-chaus­sée et du premier étage. Les deux diri­geants appellent les respon­sables de la Métro­pole à faire perdu­rer cet esprit de créa­tion dans le passage Thiaf­fait, alors que des bruits de couloir évoquent l’ins­tal­la­tion d’une univer­sité du climat, à terme. Affaire à suivre.