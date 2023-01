C’est un duo composé d’Emma­nuelle Durand (secré­­taire géné­­rale à l’Audi­­to­­rium depuis 2016) et de Vincent Anglade (respon­sable des musiques actuelles à la Phil­har­mo­nie de Paris depuis 2004) qui a été choisi par la Métro­pole pour succé­der à Domi­nique Delorme à la direc­tion des Nuits de Four­vière dont la dernière édition a attiré 153 000 spec­ta­teurs. « Je suis très content de passer le relais après 20 ans à la tête du festi­val, et ravi que ce soit repris par deux formi­dables cama­rades de jeux ! », se féli­cite Domi­nique Delorme, qui reste en poste jusqu’à l’été pour assu­rer un tuilage avec Emma­nuelle Durand et Vincent Anglade.

Deux nouveaux co-direc­teurs qui se connaissent bien, pour avoir déjà colla­boré ensemble à la salle Pleyel à Paris : « On aime travailler ensemble, on se respecte et on a hâte d’en­ta­mer ce nouveau chapitre aux Nuits de Four­vière » affirme Emma­nuelle Durand. La nouvelle direc­tion mise sur la complé­men­ta­rité de leur expé­rience pour appor­ter un vent de renou­veau et de moder­nité au mythique festi­val créé en 1946 , en propo­sant une program­ma­tion plus « contem­po­raine » : cinés concerts, comé­dies musi­cales … Emma­nuelle Durand souhaite égale­ment ouvrir la program­ma­tion aux enfants en créant « Les Petites Nuits », un festi­val dédié aux enfants et aux familles.

Valen­tine Briant