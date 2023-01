Jusqu’à la fin décembre, certains sala­riés ont espéré. Mais depuis le retrait d’une offre très partielle de Tazita, un distri­bu­teur régio­nal en cours de lance­ment, plus personne ne se faisait d’illu­sion, ce mercredi 11 janvier, sur le sort de Place du Marché, l’ex-Toupar­gel. Pour la deuxième fois en quatre ans, le groupe spécia­lisé dans la livrai­son à domi­cile de courses et de produits surge­lés (2000 sala­riés, 200 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires) est passé par la case sauve­garde puis redres­se­ment judi­ciaire. À ceci près que, cette fois-ci, aucune offre sérieuse de reprise n’a été présen­tée. En 2019, la famille Tché­nio avait assumé le dépôt de bilan et se disait prête à accom­pa­gner un repre­neur, en inves­tis­sant aux côtés d’un nouveau proprié­taire.

Dans la dernière ligne droite, le tribu­nal de commerce de Lyon avait confié, fin 2019, les clés du camion aux discrets frères Léo et Patrick Baha­dou­rian et à eux seuls, au grand désar­roi de Roland Tché­nio, repre­neur de l’en­tre­prise en 1982 avec son frère Maurice et qu’il avait diri­gée seul jusqu’en 2013 avant de passer le relais à son neveu Romain Tché­nio. Peu avant la cession aux Baha­dou­rian, Toupar­gel avait négo­cié un parte­na­riat avec Mono­prix et discuté avec Picard égale­ment. Deux orien­ta­tions aban­don­nées par les repre­neurs.

70 millions d’eu­ros inves­tis par les Baha­dou­rian

Les frères Baha­dou­rian, cofon­da­teurs et action­naires de l’en­seigne Grand Frais, avaient écha­faudé un solide plan de reprise, repre­nant 2 300 sala­riés et l’es­sen­tiel des acti­vi­tés du groupe lyon­nais. Une stra­té­gie basée sur une diver­si­fi­ca­tion s’éten­dant aux produits frais et d’épi­ce­rie en faisant appel au boucher (Despi­nasse) et à l’épi­cier de Grand Frais (Agidra), mais aussi au grand froma­ger lyon­nais Celle­rier. Début 2021, le groupe lyon­nais Toupar­gel est rebap­tisé Place du Marché, du nom de la plate­forme créée au début des années 2000 par Roland Tché­nio, déjà soucieux de diver­si­fier l’offre du groupe pour qu’il ne dépende pas que du seul univers des surge­lés. Et, surtout, le plan des Baha­dou­rian prévoyait l’ou­ver­ture de points de vente surge­lés ados­sés à certains maga­sins Grand Frais. Sauf que ces maga­sins ne verront jamais le jour.

Tous les action­naires de Grand Frais ne sont pas sur la même longueur d’onde. Le projet des frères Baha­dou­rian, qui agissent à travers leur holding Agihold, se heurte à la volonté de Prosol, la maison mère de Grand Frais qui s’es­saye, de son côté, à la livrai­son à domi­cile avec le site mon-marché.fr… « Il y a eu une sorte de concur­rence entre action­naires de Grand Frais qui se détestent mutuel­le­ment, Prosol contre Baha­dou­rian, et au final, on s’est retrouvé avec une marque incon­nue, alors que, si on avait été repris par la marque Grand Frais, l’is­sue aurait pu être tout autre, du fait de sa noto­riété », explique un sala­rié de Place du Marché. Pas d’ou­ver­ture de maga­sins, pas de restruc­tu­ra­tion non plus. Si les repre­neurs se devaient de conser­ver les effec­tifs en l’état pendant deux ans, rien ne s’op­po­sait à une réor­ga­ni­sa­tion à partir de début 2022. « Un plan de sauve­garde de l’em­ploi – PSE – aurait mis la lumière sur leur nom, eux qui sont habi­tués à rester dans l’ombre pour éviter que l’on s’in­té­resse à leurs nombreux montages finan­ciers opaques entre Luxem­bourg et Suisse », ajoute le même sala­rié. Et de poin­ter du doigt la rapi­dité avec laquelle « les Baha­doua­rian ont isolé tout l’im­mo­bi­lier de l’en­tre­prise – plate­formes et agences régio­nales – faisant payer à Place du Marché des loyers à des montants parfois onéreux ».

En recul d’ac­ti­vité depuis une dizaine d’an­nées (le pic de chiffre d’af­faires de Toupar­gel remonte à 2012 avec 370 millions d’eu­ros de ventes), Place du Marché renoue avec la crois­sance en 2020/2021, mais pas avec les béné­fices. L’en­tre­prise perd toujours entre 25 et 30 millions d’eu­ros par an. Elle décroche même un PGE de 40 millions d’eu­ros en juin 2022, s’as­su­rant un sursis de quelques mois. Mais, à l’au­tomne, il faut se rendre à l’évi­dence, Place du Marché n’a pas trouvé son modèle écono­mique. Retour au tribu­nal de commerce pour une mise en sauve­garde fin octobre, conver­tie en redres­se­ment judi­ciaire fin novembre, afin de permettre une éven­tuelle cession.

« Tris­tesse et gâchis »

« On ne peut pas dire que les nouveaux action­naires n’ont pas été à la hauteur », déclare une source proche du tribu­nal de commerce de Lyon. De fait, en addi­tion­nant le coût de l’achat de Toupar­gel, le finan­ce­ment des inves­tis­se­ments pour relan­cer l’en­tre­prise avec le lance­ment de Place du Marché et les pertes consta­tées au bout du compte, ce sont sans doute plus de 70 millions d’eu­ros que les Baha­dou­rian auront injec­tés dans le groupe lyon­nais. Une somme ronde­lette, à mettre en regard avec une fortune évaluée entre 2 et 3 milliards d’eu­ros.

« Ce qui est en jeu, c’est le modèle écono­mique sur lequel repose Place du Marché. Trop d’évé­ne­ments sont venus contra­rier le plan de redres­se­ment. Des éléments exté­rieurs que la direc­tion quali­fie d’im­pré­vi­sibles et incon­trô­lables. La crise sani­taire, l’in­fla­tion, la tension très forte sur les prix dans la grande distri­bu­tion n’ont pas faci­lité les choses. Sans comp­ter que sur la partie livrai­son du dernier kilo­mètre, les concur­rents sont là aussi », explique un connais­seur du secteur. En interne, certains consi­dèrent que « la crise sani­taire et l’in­fla­tion ont bon dos » : Place du Marché a tout simple­ment vu son acti­vité s’ef­fon­drer inexo­ra­ble­ment depuis dix ans.

Dans l’im­mé­diat, le constat de la CGT est impla­cable : « Près de 1 600 sala­riés vont venir gonfler les statis­tiques de Pôle emploi l’an prochain. » Pour Roland Tché­nio, proprié­taire de Toupar­gel de 1982 à 2019 avec son frère Maurice, deux mots résument sa pensée : « Une immense tris­tesse et un grand gâchis. » Mais pas ques­tion pour lui de tenter un come-back, y compris après la liqui­da­tion judi­ciaire, ni même sur un péri­mètre réduit. « J’ai repris une société régio­nale de 70 personnes et 7 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 1982. Nous en avons fait un groupe présent sur tout le terri­toire natio­nal. Dans un peu plus d’un an, j’au­rai 80 ans, ce n’est plus de mon âge. »

Jean-Pierre Vacher