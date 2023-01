Place du Marché : Maison Thiriet mais pas que…

Avec la liqui­da­tion judi­ciaire de Place du Marché (ex Toupar­gel) le 13 janvier dernier, Lyon est deve­nue l’épi­centre de l’un des plus grands plans sociaux de ce début d’an­née 2023. Non seule­ment 1 900 emplois sont en jeu, mais aussi à travers ce person­nel, une entre­prise qui pesait encore 200 millions d’eu­ros lors de son dernier exer­cice (2021/2022) avec 150 000 clients, des instal­la­tions (3 plate­formes) avec un stock de produits dont la valeur n’a rien d’anec­do­tique.

Si pendant 2 mois (début de la sauve­garde fin octobre, puis redres­se­ment judi­ciaire fin novembre), aucun repre­neur n’a jugé utile de faire une offre, depuis que le Tribu­nal de commerce de Lyon a prononcé la liqui­da­tion judi­ciaire, diffé­rents spécia­listes de la distri­bu­tion de produits surge­lés, frais et d’épi­ce­rie regardent atten­ti­ve­ment le dossier. Le premier à sortir du bois a été la Maison Thiriet. Le groupe vosgien (800 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2022, + 22% par rapport à 2019 avec 180 maga­sins et 90 centres de livrai­son dans l’Hexa­gone propo­sant plus de 1 800 produits surge­lés et glaces) se posi­tionne en s’adres­sant direc­te­ment aux ex-sala­riés de Place du Marché et à ses clients depuis le 16 janvier.

Hot-line et adresse mail propo­sées

Aux premiers, il propose « un plan de recru­te­ment prio­ri­taire pouvant aller jusqu’à 150 colla­bo­ra­teurs de Place du Marché: les personnes pour­ront propo­ser leur candi­da­ture et béné­fi­cier d’un proces­sus de recru­te­ment spéci­fique et accé­léré. Une hot-line et une adresse mail dédiées sont opéra­tion­nelles au sein de la Direc­tion des ressources humaines de la Maison Thiriet ».

Quant aux clients de Place du Marché, ils se voient propo­ser « un main­tien du service de livrai­son à domi­cile partout en France. Pour assu­rer la conti­nuité d’un service essen­tiel pour certains clients et à la suite d’une forte solli­ci­ta­tion ces dernières semaines, les clients de Place du Marché pour­ront dispo­ser d’un accueil person­na­lisé, d’une offre de bien­ve­nue ainsi que d’une première livrai­son à domi­cile express sous 48 heures ». Là aussi, adresse mail et télé­phones sont propo­sés par voie de presse. Et Chris­tiane Berton­cini, direc­trice géné­rale de la Maison Thiriet de conclure : « Appor­ter notre soutien aux colla­bo­ra­teurs et clients afin de contri­buer, à notre manière et en fonc­tion de nos possi­bi­li­tés, au main­tien d’un équi­libre écono­mique dans les zones impac­tées par la ferme­ture de Place du Marché nous tient parti­cu­liè­re­ment à cœur dans le contexte actuel ».

Un posi­tion­ne­ment dont on peut raison­na­ble­ment penser qu’il doit inter­pel­ler les organes de la procé­dure. Lesquels préfé­re­raient sans doute que Maison Thiriet se signale auprès d’eux plutôt que de venir faire « leur marché » auprès des sala­riés et des clients, hors du cadre fixé par la loi sur les faillites. Réponse de la direc­tion du groupe vosgien : « Notre Groupe a en perma­nence des postes à pour­voir et, compte tenu des circons­tances, il nous a semblé normal de le faire savoir, afin de permettre aux sala­riés de Place du Marché qui vont être licen­ciés de postu­ler ».

« Action soli­daire et enga­gée »

Cette approche directe sans dépôt d’une offre offi­cielle de Thiriet suscite inter­ro­ga­tions et critiques ici ou là. Thiriet réagit en expliquant que « l’ap­proche critiquée résulte d’un appel fait par Place du Marché sur sa page LinkedIn, invi­tant les acteurs de la livrai­son de surge­lés, à ne pas lais­ser leurs clients sans alter­na­tives, en parti­cu­lier les personnes les plus dépen­dantes. Répon­dant à cet appel, nous avons fait savoir aux clients de Place du Marché qu’ils béné­fi­cie­ront d’un accueil chaleu­reux et bien­veillant s’ils décident de faire appel à Maison Thiriet, que nous sommes là pour répondre à leurs besoins. L’ac­tion soli­daire et enga­gée fait partie des valeurs de la Maison Thiriet ».

Thiriet a été le 1er à se signa­ler à sa façon. D’autres acteurs devraient entrer dans la danse les prochains jours. Et, sans doute, cette fois-ci en passant par les organes de la procé­dure. A chacun sa stra­té­gie.