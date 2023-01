L’inquié­tude gran­dit chez Place du Marché, l’ex Toupar­gel. Pour la 2ème fois en quatre ans, le groupe spécia­lisé dans la livrai­son à domi­cile de produits surge­lés est passé par la case sauve­garde puis redres­se­ment judi­ciaire. Sauf que, cette fois-ci, aucun repre­neur ne semble se mani­fes­ter. En 2019, la famille Tché­nio avait assumé le dépôt de bilan et se disait prête à accom­pa­gner un repre­neur, en inves­tis­sant aux côtés d’un nouveau proprié­taire. Dans la dernière ligne, le Tribu­nal de commerce de Lyon avait confié, fin 2019, les clés du camion aux frères Baha­dou­rian et à eux seuls, au grand désar­roi de Roland Tché­nio, repre­neur de l’en­tre­prise en 1982 avec son frère Maurice et qu’il avait dirigé jusqu’en 2013 avant de passer le relai à son neveu Romain Tché­nio, à l’is­sue d’une phase tran­si­toire asso­ciant aussi Jacques-Edouard Char­ret, ex diri­geant chez Casino et chez Quick France.

70 millions d’eu­ros inves­tis par les Baha­dou­rian

Les frères Léo et Patrick Baha­dou­rian, cofon­da­teurs et action­naires de Grand Frais, avaient écha­faudé un solide plan de reprise, repre­nant 2 300 sala­riés et l’es­sen­tiel des acti­vi­tés du groupe lyon­nais. Une stra­té­gie basée sur une diver­si­fi­ca­tion s’éten­dant aux produits frais et d’épi­ce­rie en faisant appel au boucher et à l’épi­cier de Grand Frais, mais aussi à un grand froma­ger lyon­nais Celle­rier et en rebap­ti­sant le groupe du nom de Place du Marché début 2021, la plate­forme créé au début des années 2000 par Roland Tché­nio, déjà soucieux de diver­si­fier l’offre du groupe pour qu’il ne dépende pas que du seul univers des surge­lés.

« On ne peut pas dire que les nouveaux action­naires n’ont pas été à la hauteur », déclare une source proche du tribu­nal de commerce de Lyon. De fait, en addi­tion­nant le coût de l’achat de Toupar­gel, le finan­ce­ment des inves­tis­se­ments pour relan­cer l’en­tre­prise avec le lance­ment de Place du Marché et les pertes consta­tées au bout du compte, ce sont sans doute pas loin de 70 millions d’eu­ros que les Baha­dou­rian auront injec­tés dans le groupe lyon­nais, pour fina­le­ment jeter l’éponge cet automne, en deux temps : sauve­garde fin octobre puis mise en redres­se­ment judi­ciaire pour faci­li­ter une cession de la société.

Elu service client 2023

Alors que tout est en place avec 700 livreurs dans tout l’Hexa­gone et une capa­cité de livrer presque toutes les communes du pays, hormis Paris et la Corse et que Place du Marché a été élu « service client de l’an­née 2023 » dans la caté­go­rie vente à distance alimen­taire (étude BVA – Viséo CI), l’ac­ti­vité n’est pas suffi­sante pour assu­rer la péren­nité de l’en­tre­prise prési­dée depuis l’été 2020 par Brieuc Fruchon (photo), passé aupa­ra­vant chez Pomona. « Ce qui est en jeu, c’est le modèle écono­mique sur lequel repose Place du Marché. Trop d’évé­ne­ments sont venus contra­rier le plan de redres­se­ment. Des éléments exté­rieurs que la direc­tion quali­fie d’im­pré­vi­sibles et incon­trô­lables. La crise sani­taire, l’in­fla­tion, la tension très forte sur les prix dans la grande distri­bu­tion n’ont pas faci­lité les choses. Sans comp­ter que, sur la partie livrai­son du dernier kilo­mètre, les concur­rents sont là aussi », explique un connais­seur du secteur. Un peu comme Coma­reg/Paru Vendu, Place du Marché voit son acti­vité s’ef­fon­drer inexo­ra­ble­ment. Certes, l’en­tre­prise emploie encore plus de 1 600 sala­riés et pesait encore 200 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires lors du dernier exer­cice clos le 31 mars 2022. Mais les repre­neurs ne se bous­culent pas au portillon.

CSE ce mercredi 4 janvier

La semaine dernière, la CGT a indiqué que le seul candi­dat à une reprise très partielle (200 sala­riés seule­ment), Tazita, une enseigne de distri­bu­tion implan­tée dans la région, avait retiré son offre. « Cette annonce pousse la société Place du Marché vers une liqui­da­tion judi­ciaire », précise la CGT dans un commu­niqué. Et d’ajou­ter : « Près de 1.600 sala­riés vont venir gonfler les statis­tiques de Pôle emploi l’an prochain », craint le syndi­cat.

Une réunion du CSE (Comité social et écono­mique) est prévue, ce mercredi 4 janvier pour tenir les repré­sen­tants du person­nel au courant des dernières trac­ta­tions. Une audience tech­nique au tribu­nal de commerce est aussi annon­cée pour ce mardi 3 janvier : elle concerne la présen­ta­tion du BES (bilan écono­mique et social) de la société. Et, la semaine suivante, le mercredi 11 janvier, une nouvelle audience est program­mée devant la juri­dic­tion consu­laire. Si aucune offre n’est présen­tée d’ici là, la liqui­da­tion judi­ciaire de Place du Marché est probable.

Un geste des Tché­nio ?

Au sein de l’en­tre­prise, certains espèrent secrè­te­ment un geste des Tché­nio en dernière minute pour repar­tir sur un format réduit autour d’un péri­mètre resserré. « Pour Roland Tché­nio, Toupar­gel, c’était tout. Il n’est pas indif­fé­rent à ce qui nous arrive. Alors, qui sait ?… », lâche un sala­rié. Aucun commen­taire du côté de la direc­tion et de son avocat, si ce n’est pour indiquer que jusqu’au 11 janvier, tout est encore possible, si une offre sérieuse venait à se présen­ter en dernière minute. Encore 8 jours à attendre et espé­rer.