« La commis­sion regrette l’ab­sence d’étude sur les consé­quences écono­miques et sociales qui aurait permis de dispo­ser d’une évalua­tion quan­ti­fiée permet­tant d’objec­ti­ver les impacts et ainsi d’abou­tir à un projet restric­tif mais équi­li­bré. En consé­quence de quoi, la commis­sion émet à l’una­ni­mité un avis défa­vo­rable ». Un dossier de 600 pages et une conclu­sion claire et sans ambi­guïté de la commis­sion d’enquête publique sur le Règle­ment local de publi­cité -RLP- élaboré par la Métro­pole de Lyon. Un RLP contre lequel le Collec­tif des profes­sion­nels de la commu­ni­ca­tion exté­rieure, cofondé par Julien Aguet­tant, diri­geant de Light Air (photo), s’est mobi­lisé avec force en 2021/2022 (voir lyon­de­ci­deurs.com – 7 juin 2021).

« Je n’ai pas encore lu tout le dossier, juste le résumé, mais je comprends que le commis­saire enquê­teur consi­dère qu’il n’y a pas eu assez de concer­ta­tion et que ce RLP-là est un peu bancal, constate Julien Aguet­tant. C’est une bonne nouvelle pour les entre­prises concer­nées. Voilà ce qui arrive quand on avance seul avec une pseudo concer­ta­tion. Je souhaite qu’on puisse échan­ger et tous se retrou­ver autour de la table pour trou­ver une solu­tion, sachant qu’on est tous sensi­bi­li­sés aux enjeux envi­ron­ne­men­taux. Il est encore temps de chan­ger ».

Tout reprendre à zéro ou pas ?

Encore plus inci­sif, Emma­nuel Imber­ton, ancien président de la CCI Lyon Métro­pole et PDG de la Coton­nière Lyon­naise, entre­prise direc­te­ment concer­née par le RLP, enfonce le clou : « Nous avions averti la Métro­pole de Lyon que son projet était morti­fère pour nos entre­prises. Elle n’a pas tenu compte de nos posi­tions et remarques et se retrouve tota­le­ment désa­vouée. Il faut tout reprendre à zéro ».

Du côté de la Métro­pole, la lecture n’est pas la même. « Il y a des éléments plutôt posi­tifs dans ce rapport et des points sur lesquels nous allons travailler, explique-t-on au cabi­net du président de la Métro­pole. Cela concerne, entre autres, le numé­rique dans les vitrines ou les panneaux élec­tro­niques d’in­for­ma­tion des communes. Nous allons en parler avec les communes et les entre­prises, en vue de soumettre un nouveau docu­ment au vote du Conseil métro­po­li­tain des 26–27 juin ». Discus­sions, échanges, oui, mais appa­rem­ment la Métro­pole de Lyon ne semble pas prête à relan­cer une concer­ta­tion complète. Les mois qui viennent s’an­noncent encore tendus.