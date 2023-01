C’est ce mercredi que le nouveau rapport sur le sexisme du Haut Conseil à l’Ega­lité entre les femmes et les hommes (HCE) est remis au Président de la Répu­blique, Emma­nuel Macron, et aux ministres concer­nés. La publi­ca­tion de ce rapport se situe au cœur de la semaine de lutte contre le sexisme, du 23 au 27 janvier. A noter que c’est l’agence lyon­naise Extra diri­gée par Sébas­tien Olive (photo) qui a été rete­nue par le HCE pour la campagne diffu­sée cette semaine avec un spot radio (30’’) et un spot TV (20’’) et abon­dam­ment parta­gée sur les réseaux sociaux. En télé­vi­sion, la campagne est reprise par le groupe TF1 et France Télé­vi­sions, mais aussi sur toutes les radios du groupe Radio France.

Une fiction sonore percu­tante

« Le HCE a consulté trois agences pari­siennes et une lyon­naise, explique Sébas­tien Olive, patron d’Ex­tra l’Agence. Nous sommes très heureux d’avoir été rete­nus. Je tiens parti­cu­liè­re­ment à cette campagne car le sujet me touche beau­coup. C’est un des axes de déve­lop­pe­ment de l’agence, au même titre que quelques autres très sensibles : la place des femmes dans la société, celle des entre­prises acteurs de la société, la santé alimen­taire, les circuits courts, le maillage du rural et de l’ur­bain ». Autour de l’idée : « le sexisme, on ne sait pas toujours quand ça commence, mais on sait comment ça se termine », Extra l’Agence (20 personnes) a conçu une campagne percu­tante, sous la forme d’une fiction sonore autour d’échanges et de messages télé­pho­niques entre diffé­rents person­nages. Cette campagne a été réali­sée avec le concours de Cheese Naan (les acteurs) et Carole Fives (pour les textes).