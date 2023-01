Nouvelle année de crois­sance soute­nue pour Sipa­rex très actif en 2022 en dépit d’un contexte contrasté et d’une conjonc­ture écono­mique déli­cate. Le groupe lyon­nais indé­pen­dant de capi­tal inves­tis­se­ment pour­suit sa montée en puis­sance vers les 5 milliards d’eu­ros d’ac­tifs sous gestion. Il se situe désor­mais à 3,2 milliards fin 2022 avec une présence et une exper­tise sur tous les segments de marché : equity (PME, ETI), mezza­nine et des stra­té­gies théma­tiques avec des enti­tés dédiées : XAnge pour la tech et TiLT autour de la tran­si­tion éner­gé­tique. Sans oublier les véhi­cules dédiés à la région Auvergne-Rhône-Alpes (Rhône-Alpes PME, Fonds FRI 1 et 2, Fonds souve­rain avec 20 millions d’eu­ros inves­tis à date dans 10 entre­prises). Né à Lyon en 1977, Sipa­rex reste soli­de­ment enra­ciné dans son berceau régio­nal qui repré­sente 23% du porte­feuille du groupe avec 82 entre­prises repré­sen­tant près de 6 milliards d’eu­ros de chiffre d’af­faires cumu­lés et 15 000 emplois.

50 opéra­tions de crois­sance externe

Le niveau d’ac­ti­vité soute­nue de Sipa­rex se mesure aussi bien sur les levées de fonds : 700 millions d’eu­ros collec­tés sur ses diffé­rents fonds (Sipa­rex ETI 5 à 450 millions, XAnge Digi­tal à 220 millions, Entre­pre­neurs à 120 millions, Mutuelles Impact à 100 millions, Midcap 4 à 160 millions, TiLT Capi­tal Fund 1 à 170 millions). Grâce à quoi, Sipa­rex dispose d’une capa­cité d’in­ves­tis­se­ment total (drypow­der) de 1,2 milliard d’eu­ros. De fait, le groupe lyon­nais a réalisé un volume d’in­ves­tis­se­ment record de 440 millions d’eu­ros, soit une hausse de près de 50% par rapport à 2021. Niveau élevé aussi pour les cessions avec plus de 400 millions de ventes. En appor­tant des moyens renfor­cés et en accom­pa­gnant au plus près les diri­geants d’en­tre­prise avec son Opera­ting Team, Sipa­rex a permis le soutien d’une cinquan­taine d’opé­ra­tions de crois­sances externes parmi ses parti­ci­pa­tions (dont une tren­taine au sein d’ETI 5) et aidé au recru­te­ment de 25 mana­gers clés. « Nous aidons nos parti­ci­pa­tions à inté­grer dans leur feuille de route des critères extra-finan­ciers qu’il s’agisse de décar­bo­na­tion, de parité et mixité ou de mise en place de méca­nismes de partage de la valeur », précise Bertrand Rambaud, président de Sipa­rex (photo). Signe de la vita­lité du porte­feuille de parti­ci­pa­tions de Sipa­rex, les entre­prises affichent une crois­sance moyenne de leur chiffre d’af­faires de 15% en 2022 (hors XAnge et TiLT). Pour ces 2 derniers segments, la crois­sance moyenne est supé­rieure respec­ti­ve­ment à 50% et 100%.

300 parti­ci­pa­tions

« 2022 a démon­tré la force de notre stra­té­gie de diver­si­fi­ca­tion dont nous pour­sui­vrons le déve­lop­pe­ment », explique Bertrand Rambaud. Sipa­rex a accom­pa­gné large­ment plus de 1 000 entre­prises en 45 ans et compte actuel­le­ment envi­ron 300 parti­ci­pa­tions. Le groupe de capi­tal-inves­tis­se­ment emploie 115 colla­bo­ra­teurs dont 80 inves­tis­seurs répar­tis dans six bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Stra­sa­bourg et Toulouse) et quatre implan­ta­tions en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) ainsi que des parte­na­riats en Afrique et en Amérique du Nord.