Thierry Marx et l’UMIH derrière Jérôme Bocuse

Le début d’an­née 2023 sera marqué par la bataille juri­dique oppo­sant Jérôme Bocuse à l’Insti­tut Paul Bocuse, du fait d’un litige sur l’uti­li­sa­tion du nom et de la marque Bocuse. Les deux camps s’écharpent par articles de presse inter­po­sés (voir Lyon Déci­deurs #29 et #31) et mobi­lisent leurs soutiens. Dans ce contexte, l’Umih et l’Umih du Rhône ont publié début janvier un éton­nant commu­niqué début janvier, dans lequel Thierry Marx (nouveau président de l’Umih) et Thierry Fontaine (président de l’Umih du Rhône) « s’in­ter­rogent sur les objec­tifs de la nouvelle gouver­nance de l’Ins­ti­tut Paul Bocuse » et « apportent leur soutien à Jérôme Bocuse ».

Si le timing du commu­niqué et la prise de posi­tion de l’Umih natio­nale surprennent, rappe­lons que Thierry Marx est un proche des Maisons Bocuse. Le chef a notam­ment signé ces derniers mois un parte­na­riat avec Jérôme Bocuse et Paul-Maurice Morel pour les épau­ler dans leur volonté de s’im­plan­ter à Paris, après une première ouver­ture au Louvre en 2019.