Belle réfé­rence lyon­naise en matière d’agence de commu­ni­ca­tion, Nouveau Monde a vu le jour au début des années 90, via la fusion de deux struc­tures répu­tées à Lyon dans les années 80, à savoir PLM (Louis Lagabbe) et RDB (Jean-Michel Daclin, qui fut aussi, par la suite, adjoint au maire de Gérard Collomb, président de l’Of­fice de tourisme de Lyon, et élu à la Métro­pole de Lyon avant de diri­ger la campagne de David Kimel­feld en 2019/2020 jusqu’au 1er tour). Nouveau Monde a ensuite rejoint le réseau DDB avant de reprendre sa liberté voici quelques années.

44 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires visés en 2023

Avec l’ar­ri­vée de Nouveau Monde au sein de Verti­cal, ce dernier complète et renforce son offre sur le volet stra­té­gie et créa­tion des marques à desti­na­tion de l’en­semble de ses marchés : sport et santé, agroa­li­men­taire, retail, indus­trie, tourisme, immo­bi­lier, affaires publiques, trans­port et mobi­lité. Nouveau Monde s’ap­puie sur une équipe de 35 « experts seniors, impré­gnée d’une forte culture grands comptes et inter­na­tio­nale ». Parmi les clients de Nouveau Monde : Bota­nic, Babo­lat, Apicil, Les Mousque­taires, la Nef, SoCoo’c, Roque­fort Société, TUI Group, Nouvelles fron­tières, etc. Les diri­geants de l’agence lyon­naise rache­tée à 100% rentrent au capi­tal de Verti­cal dont ils rejoignent la gouver­nance. La direc­tion de Nouveau Monde regroupe Thibaut Gres­sin, direc­teur géné­ral ; Maxime Patrick, direc­teur de la créa­tion (respec­ti­ve­ment à droite et à gauche sur la photo) et Claude Senger qui assure l’in­té­gra­tion et le déve­lop­pe­ment des syner­gies.

Verti­cal vise un chiffre d’af­faires prévi­sion­nel de 44 millions d’eu­ros en 2023 qui le place parmi les 50 premiers groupes de commu­ni­ca­tion en France avec 18 agences et 300 colla­bo­ra­teurs et une présence dans 14 villes : Toulouse, Bordeaux, Nantes, Vannes, Paris, Versailles, Lille, Metz, Nancy, Lyon, Ville­franche-sur-Saône, Grenoble, Annecy et Besançon. Le déploie­ment inter­na­tio­nal est piloté par Philippe Pasco, direc­teur géné­ral Europe avec une prio­rité donnée à l’Eu­rope du Nord, dès 2023.

Natha­lie Pradines pilote le réseau des agences

Parmi les acqui­si­tions réali­sées par Verti­cal figurent notam­ment Coma­dequat en juillet 2021, Natha­lie Pradines deve­nant alors direc­trice géné­ral adjointe de Verti­cal et pilo­tant le réseau des agences du groupe, mais aussi Les Gens & Vous, Willart (Ville­franche-sur-Saône), Krea­lid ou bien encore 3C-Evolu­tion à Meylan fina­li­sée à 50–50 avec Visia­tiv. « Le rappro­che­ment avec Nouveau Monde vient boucler une année 2022 de très forte crois­sance pour le groupe. Le déploie­ment de la marque Nouveau Monde sur l’en­semble des villes du groupe sera notre prio­rité, en renforçant notre volet conseil à haute valeur ajou­tée sur tous les métiers et les exper­tises secto­rielles du groupe », conclut Yann Rambaud.