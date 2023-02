Le quar­tier de Gerland pour­suit sa muta­tion. Après la présen­ta­tion des nouveaux aména­ge­ments de la rue des Giron­dins fin janvier, Bruno Bernard et Grégory Doucet ont dévoilé ce mercredi les contours de leur projet pour les anciennes halles Nexans. Un projet urbain, « axé sur la mixité et la tran­si­tion écolo­gique » mené à bien avec les équipes de Bouygues Immo­bi­lier, copro­prié­taire, depuis 2018, des 8,3 hectares de terrain de cet ancien site indus­triel avec la Métro­pole de Lyon. « C’est un projet impor­tant pour Gerland, pour la Ville et la Métro­pole, souligne Bruno Bernard, président de la Métro­pole de Lyon. Face aux défis de l’adap­ta­tion au chan­ge­ment clima­tique et à l’im­por­tance d’of­frir aux habi­tants une ville plus vivable et apai­sée, nous avons pris en main, dès notre arri­vée en respon­sa­bi­li­tés, ce projet de la friche des anciennes Halles Nexans. »

Ainsi, la première version du projet dessi­née par Bouygues Immo­bi­lier et le précé­dent exécu­tif métro­po­li­tain, a été revue pour mieux satis­faire aux ambi­tions des nouveaux élus écolo­gistes. « Bouygues Immo­bi­lier a compris ses respon­sa­bi­li­tés sur un tel projet. Nous n’avons pas hésité à nous remettre en cause et dimi­nué la densité du programme pour lais­ser notam­ment place à un parc d’1,5 hectare, témoigne Lionel Cayre, direc­teur géné­ral loge­ment Est Bouygues immo­bi­lier. C’est un choix dont nous nous féli­ci­tons, rendu possible grâce à la qualité d’écoute et de dialogue entre toutes les parties. » « Cette réorien­ta­tion du projet est le fruit d’un long travail colla­bo­ra­tif entre les équipes de la Métro­pole, de la Ville et de Bouygues Immo­bi­lier pour réus­sir à faire coïn­ci­der qualité du projet urbain et équi­libre écono­mique », se féli­cite Bruno Bernard.

Début des travaux en 2025

La nouvelle version du programme comprend donc, en plus du parc d’1,5 hectare, un ensemble immo­bi­lier mixte rési­den­tiel et écono­mique de 49 000 m2, avec envi­ron 70% de loge­ments et 50% de loge­ments abor­dables (loge­ments sociaux et bail réel soli­daire). De quoi accueillir près de 1000 nouveaux habi­tants sur cet ancien site indus­triel. « Nous voulons rendre ce bout de terri­toire le plus agréable possible, à l’image de ce qu’on veut faire à l’échelle de la ville, avec tous les services, commerces et améni­tés néces­saires », pour­suit Grégory Doucet.

Pour mettre en oeuvre ce projet, la Métro­pole de Lyon vient de lancer une procé­dure de mise en comp­ta­bi­lité du plan local d’ur­ba­nisme dont l’ap­pro­ba­tion finale est prévue à l’été 2024, pour un démar­rage des travaux envi­sagé début 2025, et des premières livrai­sons en 2027. Une conven­tion de projet urbain parte­na­riat (PUP) sera signée cet été entre Bouygues Immo­bi­lier, la Métro­pole et la Ville de Lyon. Ce PUP permet­tra de finan­cer les équi­pe­ments publics géné­rés par le futur quar­tier (école, crèche et espaces publics). Après l’ou­ver­ture du collège Gisèle Halimi, ouvert à la rentrée 2021, et l’amé­na­ge­ment du futur campus d’emlyon, actuel­le­ment en chan­tier et dont l’ou­ver­ture est prévue à la rentrée 2024, c’est un tout nouveau quar­tier qui émerge sur la friche Nexans, ancienne loco­mo­tive indus­trielle de Gerland.