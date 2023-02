L’in­vité : Philippe Garcia, direc­teur géné­ral adjoint finance de Visia­tiv, commente le chiffre d’af­faires 2022 record de l’en­tre­prise prési­dée par Laurent Fiard : 259 millions d’eu­ros, soit une progres­sion de + 21% (dont + 11% de crois­sance orga­nique) avec un 4e trimestre histo­rique à plus de 100 millions d’eu­ros. Forte crois­sance à l’in­ter­na­tio­nal: + 59% qui repré­sente désor­mais 36% du total de l’ac­ti­vité du groupe présent dans 13 pays.

Spécia­li­sée dans l’ac­com­pa­gne­ment des PME et ETI dans leur trans­for­ma­tion digi­tale, Visia­tiv travaille avec 23 000 clients. Philippe Garcia évoque aussi les grandes lignes du parte­na­riat signé entre Visia­tiv et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes en cyber­sé­cu­rité et qui consiste à propo­ser l’offre du groupe lyon­nais à tous les clients entre­prises de la CERA pour les aider à mieux faire face au risque cyber.