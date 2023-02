Desti­na­tion la Sucrière pour l’ex-Odys­sée des entre­pre­neurs, rebap­ti­sée « ça match ! la rencontre des entre­pre­neurs ». Après une décen­nie au Double Mixte, l’évé­ne­ment orga­nisé par le Medef Lyon Rhône met le cap sur la Confluence et la Sucrière pour sa prochaine édition program­mée le 27 avril. Comme prévu, l’évé­ne­ment reprend son calen­drier initial. Baptisé à l’ori­gine Prin­temps des entre­pre­neurs avant de deve­nir l’Odys­sée des entre­pre­neurs, il se tenait en avril avant d’être déplacé à fin septembre, Covid oblige pour ses éditions 2020 et 2021. Désor­mais, « ça match ! la rencontre des entre­pre­neurs » prend un rythme bien­nal en alter­nance avec l’évé­ne­ment « ça match – jeunesse et entre­prise », ça match » dont la 1ère édition s’est tenue au Grou­pama Stadium en novembre dernier. Le Medef Lyon Rhône tient à avoir un événe­ment dédié aux jeunes et se déclare très heureux de sa 1ère édition qui a rassem­blé plus de 1 500 personnes tout au long de la jour­née.

Geof­froy Roux de Bezieux est annoncé

Conçu comme une jour­née d’échanges, de débats et de réflexion, « ça match ! la rencontre des entre­pre­neurs » a choisi une théma­tique pros­pec­tive cette année « 2030, et après ? ». Gilles Cour­teix, président du Medef Lyon Rhône n’a pas encore levé le voile sur les invi­tés du 27 avril. On sait juste que le président natio­nal du Medef, Geof­froy Roux de Bezieux sera présent. Son président délé­gué, Patrick Martin, qui aura d’ici là offi­cia­lisé sa candi­da­ture à la prési­dence du Medef (les candi­dats ont 4 mois pour faire campagne, du 6 mars au 6 juillet, date de fin du mandat non renou­ve­lable du président du Medef), sera aussi, selon toute vrai­sem­blance, présent à la Sucrière, sur ses terres. Son entre­prise, le Groupe Martin Belay­soud, est d’ailleurs l’un des parte­naires de l’évé­ne­ment.