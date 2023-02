Eric Jacquet se renforce en Europe centrale et de l’Est

Eric Jacquet, PDG de Jacquet Metals (photo), conforte de belle manière ses posi­tions en Europe centrale et de l’Est, via sa divi­sion IMS Group qui se porte acqué­reur de plusieurs socié­tés de distri­bu­tion auprès de Swiss Steel Group, leader mondial de la produc­tion d’aciers longs spéciaux. En fait, les socié­tés en cours d’ac­qui­si­tion vendent prin­ci­pa­le­ment des aciers non produits par Swiss Steel Group. Elles sont situées en Tché­quie, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Litua­nie, Esto­nie et Letto­nie et pèsent 158 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires avec 12 millions d’EBITDA et 267 employés.

Finan­ce­ment sur tréso­re­rie dispo­nible

La réali­sa­tion de cette opéra­tion devrait inter­ve­nir au 2e trimestre 2023 après appro­ba­tion par les auto­ri­tés compé­tentes de la concur­rence. Si le montant de la tran­sac­tion reste confi­den­tiel, le groupe lyon­nais précise qu’elle sera finan­cée « au moyen de sa tréso­re­rie dispo­nible ». C’est le deuxième accord signi­fi­ca­tif entre Jacquet Metals et Swiss Steel Group. Le précé­dent remonte à 2015 et portait sur l’ac­qui­si­tion d’en­ti­tés de distri­bu­tion en Alle­magne, Autriche et au Bene­lux. Avec cette tran­sac­tion, les deux groupes « vont accroitre leurs rela­tions commer­ciales et conti­nuer à coopé­rer en tant que parte­naires de long terme ».

Au cours des 9 premiers mois de l’exer­cice 2022, Jacquet Metals a généré 25 millions d’eu­ros de cash-flow d’ex­ploi­ta­tion et dispose de 661 millions d’eu­ros de capi­taux propres avec un ratio d’en­det­te­ment net sur capi­taux propres de 36%. Le chiffre d’af­faires de Jacquet Metals s’éle­vait à 2,118 milliards d’eu­ros au 30 septembre 2022, en hausse de 46,8% (+ 26% au 3e trimestre) avec un EBITDA courant de 269 millions (12,7% du chiffre d’af­faires). Le résul­tat net, part du groupe, ressor­tait à 160 millions d’eu­ros, soit un montant 2 fois plus élevé qu’un an aupa­ra­vant. Jacquet Metals publiera son chiffre d’af­faires et ses résul­tats 2022 le 14 mars prochain.

Plus de 3 000 colla­bo­ra­teurs dans 24 pays

Leader euro­péen de la distri­bu­tion de métaux spéciaux, Jacquet Metals travaille à travers 3 marques : Jacquet (tôles quarto inox), Stap­pert (produits longs inox) et IMS Group (aciers pour la méca­nique). Le groupe lyon­nais (siège à la Cité Inter­na­tio­nale) emploie 3 081 colla­bo­ra­teurs répar­tis dans 106 centres de distri­bu­tion dont celui de Saint-Priest (photo) implan­tés dans 24 pays d’Eu­rope, d’Asie et d’Amé­rique du Nord.