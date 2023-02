En rache­tant l’Al­le­mand WMF en 2016, le leader mondial des machines à café profes­sion­nelles, Thierry de La Tour d’Ar­taise (photo) avait frappé un grand coup. Cette diver­si­fi­ca­tion sur le marché profes­sion­nel se révèle un impor­tant levier de crois­sance pour le spécia­liste du petit élec­tro­mé­na­ger grand public. Ce pôle profes­sion­nel pèse aujourd’­hui près de 10% des ventes totales du groupe Seb (725 millions d’eu­ros en 2022) avec une crois­sance de + 15,6% l’an dernier, quand le pôle grand public recu­lait de près de 6%. Depuis WMF, Seb a procédé à plusieurs acqui­si­tions, dont l’Es­pa­gnol Zummo dans les machines de pres­sage de jus de fruits acquis l’été dernier.

53% à l’ex­port pour La San Marco

Aujourd’­hui, c’est une marque emblé­ma­tique que s’offre Seb avec l’ac­qui­si­tion de La San Marco. Cette entre­prise fami­liale, appar­te­nant au groupe Massimo Zanetti Beve­rage -MZBG-, fondée en 1920 et basée à Gradisca d’Isonzo, est l’icône italienne des machines à café profes­sion­nelles avec une large gamme de machines tradi­tion­nelles, auto­ma­tiques et semi-auto­ma­tiques, ainsi que des machines à capsules, des moulins et autres équi­pe­ments.

Au total, 75 produits diffé­rents, 10 certi­fi­ca­tions et 21 brevets dépo­sés, dont 8 en cours d’en­re­gis­tre­ment. La San Marco emploie 94 sala­riés et réalise 19,7 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2022 (53% à l’ex­port) avec une présence dans plus de 120 pays dans le monde.

Thierry de La Tour d’Ar­taise, président de Seb souligne « le savoir-faire histo­rique reconnu de La San Marco et une vraie complé­men­ta­rité à l’offre exis­tante. Celle-ci est en ligne avec la volonté du groupe d’ac­cé­lé­rer dans l’uni­vers profes­sion­nel, un marché en forte progres­sion et rentable. Tout comme le groupe Seb, l’in­no­va­tion est au cœur de cette entre­prise sécu­laire ». Quant à Massimo Zanetti, président de MZBG, il se déclare « convaincu que l’ac­cord avec Seb renfor­cera le déve­lop­pe­ment mondial de La San Marco, en nous permet­tant de travailler en syner­gie avec les équipes du groupe Seb. Cette vente nous permet­tra égale­ment de nous concen­trer sur notre cœur de métier et de saisir le poten­tiel de crois­sance de nos marques inter­na­tio­nales, en parti­cu­lier la marque Sega­fredo, symbole du café expresso italien depuis 1960 ».

7,960 milliards d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2022

Le groupe Seb a réalisé un chiffre d’af­faires de 7,960 milliards d’eu­ros en 2022 en repli de – 1,2% (corres­pon­dant une baisse de 4,7% à péri­mètre et taux de change constants). Les résul­tats 2022 du leader mondial du petit équi­pe­ment domes­tique seront connus le 22 février au soir. Sa marge opéra­tion­nelle d’ac­ti­vité devrait se situer entre 7 et 7,5% du chiffre d’af­faires.