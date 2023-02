Dans l’uni­vers des agences de commu­ni­ca­tion corpo­rate, le rappro­che­ment Ekno – Théra, offi­cia­lisé ce matin, donne nais­sance à un bel ensemble qui atteint une taille plus que respec­table avec, de plus, des complé­men­ta­ri­tés de savoir-faire. D’un côté, Ekno, agence conseil en commu­ni­ca­tion corpo­rate, déte­nue par son fonda­teur Jean-Marc Atlan (ancien direc­teur de la commu­ni­ca­tion d’April puis créa­teur d’une 1ère agence Kaelia) et ses mana­gers asso­ciés, travaille pour une clien­tèle d’en­tre­prises et d’ins­ti­tu­tions sur leurs enjeux d’iden­tité, de stra­té­gie, de mana­ge­ment et de commu­ni­ca­tion. En un peu plus de 11 ans, Ekno a fédéré 22 consul­tants.

Plus de 60 clients

De l’autre côté, Théra, l’agence de commu­ni­ca­tion créée par l’Insti­tut Mérieux en 1994, est spécia­li­sée dans la créa­tion et la produc­tion de conte­nus mais aussi sur l’évé­ne­men­tiel. Avec 12 colla­bo­ra­teurs, elle travaille pour l’en­semble de la galaxie Mérieux, mais pas unique­ment. Ses secteurs de prédi­lec­tion, outre la santé et les sciences de la vie, concernent, entre autres, le tourisme.

Cette volonté de rappro­che­ment initiée par l’Insti­tut Mérieux, se traduit par l’in­té­gra­tion de Théra dans Ekno, avec l’ar­ri­vée de l’équipe de Théra dans les locaux d’Ekno, place Belle­cour d’ici à la fin mars 2023. L’Insti­tut Mérieux devient action­naire d’Ekno à hauteur de 35% envi­ron, tandis qu’Ekno reste majo­ri­tai­re­ment détenu (65% envi­ron) par Jean-Marc Atlan (photo) et ses mana­gers asso­ciés (qui détiennent, quant à eux, 10%). Le nouvel Ekno comp­tera 38 colla­bo­ra­teurs dont 15 direc­teurs conseil accom­pa­gnant plus de 60 clients. Ekno procède actuel­le­ment à 4 recru­te­ments (dont 2 direc­teurs conseil).

4 millions de marge brute

Ekno réali­sera 7,5 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2023 (dont plus de 4 millions de marge brute). A la fois « heureux et fier » de ce rappro­che­ment, Jean-Marc Atlan, président d’Ekno, déclare : « En asso­ciant les compé­tences complé­men­taires des équipes en matière de stra­té­gie, conte­nus et événe­ments, et avec le soutien de l’Ins­ti­tut Mérieux engagé à nos côtés, ce projet de rappro­che­ment consti­tue une triple oppor­tu­nité pour Ekno. Élar­gir notre chaîne de valeur d’une part et renfor­cer notre posi­tion­ne­ment d’agence corpo­rate de réfé­rence, notam­ment dans l’uni­vers de la Santé et des Sciences de la Vie. Conso­li­der ensuite notre ancrage et notre influence en Auvergne Rhône-Alpes sur des enjeux de rayon­ne­ment natio­nal et inter­na­tio­nal. Parta­ger enfin des valeurs entre­pre­neu­riales, fami­liales et humaines communes et forte­ment incar­nées, pour conti­nuer à inscrire notre projet dans une dyna­mique de déve­lop­pe­ment ambi­tieuse et utile pour nos clients ».

« Confiance et enga­ge­ment de long terme »

Quant à Henri de Rohan-Chabot, président de Théra et Anne de Chif­fre­ville, direc­trice de la commu­ni­ca­tion de l’Insti­tut Mérieux, ils soulignent que « ce rappro­che­ment avec Ekno donne de nouvelles pers­pec­tives aux équipes de l’agence Théra pour conti­nuer à culti­ver et déve­lop­per leurs savoir-faire auprès de clients diver­si­fiés. En s’as­so­ciant concrè­te­ment à ce projet entre­pre­neu­rial, l’Ins­ti­tut Mérieux témoigne par ailleurs de sa confiance et de son enga­ge­ment sur le long terme ».