Le centre commer­cial West­field-La Part Dieu sort la tête de l’eau. Après deux années déli­cates liées aux diverses ferme­tures dues à la crise sani­taire, le centre a attiré 28,12 millions de visi­teurs en 2022 et retrouve pratique­ment ses tendances d’avant covid (30,4 millions de visi­teurs en 2019). « Nous étions tombés à 18 millions de visi­teurs en 2020 et 2021, bien loin des années records établis entre 2016 et 2019, commente Jean-Philippe Pelou Daniel, direc­teur du centre de shop­ping. Le début 2022 a aussi été diffi­cile puisqu’on a vrai­ment commencé à perfor­mer à partir d’avril et on marche bien depuis. Le début d’an­née 2023 s’est très bien passé, proche des tendances de 2019. »

Le direc­teur du centre West­field-La Part Dieu capi­ta­lise sur ses nouveaux atouts et notam­ment sur l’ex­ten­sion de 32 000 m2 avec Les Tables et ses 28 restau­rants, et son nouveau toit-terrasse. « Cela nous permet d’at­ti­rer une clien­tèle fami­liale venue de toute la métro­pole. Les nouveaux commerces de la Lanterne (la nouvelle exten­sion) et le Food Society fonc­tionnent déjà bien et nous apportent beau­coup », pour­suit le diri­geant du centre.

Un musée dans La Part Dieu fin 2023

Posi­tionné dans le top 20 des centres commer­ciaux dans le monde, West­field-La Part Dieu attire aujourd’­hui entre 75 et 85 000 personnes par jour en semaine, 110 000 le samedi et jusqu’à 150 000 pendant les soldes ou avant Noël. De quoi forcé­ment susci­ter l’in­té­rêt des enseignes pas encore présentes. « Le centre est très demandé par les enseignes. On ouvre entre 2 et 3 enseignes chaque mois, et nous en avons 7 en cours de signa­ture, notam­ment sur des enseignes axées brico­lage et ameu­ble­ment », précise Jean-Philippe Pelou-Daniel, qui cite notam­ment les arri­vées de Stra­di­va­rius en janvier, de Snipes en février, et celles à venir de Berli­ner et La tête dans les nuages en fin d’an­née, à la place de l’an­cien cinéma UGC du niveau 3.

Le nouveau complexe UGC (18 salles, 3 100 fauteuils), installé à côté des Tables, comp­ta­bi­lise de son côté 650 000 entrées et s’im­pose comme le premier cinéma lyon­nais. « Les gens ne viennent plus seule­ment ici pour faire du shop­ping. C’était d’ailleurs notre volonté, trans­for­mer la Part Dieu en lieu mixte. Nous avons 38% des visi­teurs qui viennent pour l’offre de restau­ra­tion, une offre plus que doublée par rapport à 2017 avec aujourd’­hui 50 points de restau­ra­tion. Nous avons une offre loisirs inté­res­sante et déve­lop­pons l’as­pect cultu­rel », explique le direc­teur du centre. West­field-La Part Dieu travaille ainsi avec Natha­lie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon en charge de la culture, et en parte­na­riat avec le macLyon et l’Audi­to­rium pour avan­cer sur ce volet cultu­rel. « Nous avons de nombreux projets, autour de la place centrale notam­ment, et l’en­vie d’in­té­grer fin 2023 un musée tempo­raire qui vien­drait rejoindre le centre sur une très belle surface non occu­pée aujourd’­hui », détaille le diri­geant.