L’opé­ra­tion avait été annon­cée début décembre dernier. Laurent de la Cler­ge­rie vient de signer vendredi un proto­cole d’ac­cord -sous condi­tions suspen­sives- en vue d’ac­qué­rir 100% du capi­tal de la société A.C.T.I. Mac et de sa filiale O.S.I. Nx. La réali­sa­tion défi­ni­tive de l’ac­qui­si­tion devrait inter­ve­nir, au plus tard, début avril 2023 avec un finan­ce­ment par voie d’en­det­te­ment bancaire. Elle permet­tra de renfor­cer le pôle BtoB du groupe LDLC. Avec une soixan­taine de colla­bo­ra­teurs et 42 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires, A.C.T.I. Mac dispose de 5 agences dont 3 boutiques Apple Premium Resel­ler en France. Il propose égale­ment une offre complète à desti­na­tion des profes­sion­nels.

Le groupe LDLC a réalisé 424,7 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires, soit un repli de – 19% sur les neuf premiers mois de son exer­cice 2022/2023 (avec un 3e trimestre à – 10% après un 1er semestre à – 24%).