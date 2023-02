Laurent Wauquiez a présenté, ce vendredi 10 janvier, un premier bilan des diffé­rents fonds d’in­ves­tis­se­ment régio­naux et du fonds souve­rain lancé en mars 2021. Et la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce, à ce jour, plus de 100 millions d’eu­ros injec­tés à travers des parti­ci­pa­tions dans 18 fonds (le fonds souve­rain, 7 fonds « Inno­va­tion » et 10 fonds « Déve­lop­pe­ment ») et reven­dique le soutien à 250 entre­prises du terri­toire qui repré­sentent près 15 000 emplois. Inves­tis aux côtés de parte­naires locaux (Sipa­rex, Grou­pama, Apicil, la Caisse d’Epargne, la Banque Popu­laire, la BPI…) ces fonds auront permis de lever plus de 900 millions avec un effet de lever de « 5 à 6 milliards d’eu­ros » selon les calculs de la Région. « C’est énorme ! s’en­thou­siasme Laurent Wauquiez. Ces fonds ont un objec­tif simple : aider nos entre­prises à gran­dir et à inves­tir pour éviter qu’elles se fassent rache­ter ou qu’elles soient handi­ca­pées par un manque de fonds propres. Les grandes nations indus­trielles, comme l’Al­le­magne par exemple, se sont toutes dotées de fonds souve­rain pour défendre leur écono­mie et leurs emplois. En France, nous sommes les seuls à l’avoir fait. »