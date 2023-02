Lorsque John Textor et Jean-Michel Aulas tiennent une 1ère confé­rence de presse fin juin 2022 au Grou­pama Stadium pour offi­cia­li­ser le prochain rachat de l’OL par Eagle Foot­ball, tous les admi­nis­tra­teurs du club lyon­nais sont assis au 1er rang. Tous sauf un. Tony Parker brille par son absence ce jour-là. Premier signe d’une brouille qui ne fait que commen­cer. L’an­cienne star de la NBA a déja compris depuis plusieurs mois que la pers­pec­tive de succé­der un jour à Jean-Michel Aulas n’était plus d’ac­tua­lité.

Tout a changé pour le proprié­taire de l’ASVEL lorsque Pathé et le Chinois IDG ont offi­cia­lisé en mars 2022 leur déci­sion de vendre leur parti­ci­pa­tion dans l’OL. Il ne s’agis­sait plus alors de prépa­rer une succes­sion à la tête de l’OL, mais bel et bien de trou­ver un nouvel action­naire suscep­tible de rache­ter le Club en alignant plusieurs centaines de millions d’eu­ros.

Tony Parker « corné­risé »

Tony Parker a bien tenté de suggé­rer un nom à Jean-Michel Aulas. Sans succès. L’an­cien basket­teur n’étant pas en capa­cité d’ap­por­ter lui-même ou de rassem­bler la somme néces­saire pour ce rachat, son avenir à l’OL deve­nait très incer­tain. Et comme en plus, la construc­tion de l’Arena est assu­rée par OL Groupe dans le péri­mètre d’OL Vallée avec un finan­ce­ment de 141 millions d’eu­ros orga­nisé et fina­lisé sous l’égide de Jean-Michel Aulas, la marge de manœuvre de Tony Parker se trouve encore plus réduite.

Avec l’OL action­naire à hauteur de 33% de l’As­vel, Tony Parker voit son espace vital réduit. Auréolé d’un 3e titre de cham­pion de France consé­cu­tif, Tony Parker signe à l’été 2022 un parte­na­riat avec Serge Bueno, l’homme d’af­faires franco-israé­lien, créa­teur de Smart Good Things, spécia­lisé dans les bois­sons instan­ta­nées. Accord qui lui permet de faire signer Nando de Colo à l’in­ter­sai­son et de conso­li­der l’as­sise finan­cière de LDLC Asvel. Dans le même temps, Tony Parker devient, de son côté, action­naire de Smart Good Things. En bien­tôt 9 ans à la tête de l’Asvel avec Gaëtan Muller, son ami d’en­fance, Tony Parker a fait passer le budget du club de 5 à plus de 15 millions d’eu­ros et il a décro­ché 4 titres de cham­pions de France, tout en retrou­vant dura­ble­ment l’Euro­ligue. Si les résul­tats ont été au rendez-vous sur la scène natio­nale jusqu’à l’été dernier, l’Asvel est à la peine sur le plan euro­péen et connait une saison déli­cate d’une façon géné­rale. Elle n’oc­cupe qu’une modeste 7e place dans le cham­pion­nat à ce jour.

Des proches de TP lui décon­seillent de vendre

En triplant le budget du club, l’an­cien cham­pion d’Eu­rope de basket, n’a pas pour autant trouvé l’équi­libre finan­cier. D’où sa lassi­tude de devoir en perma­nence se battre pour combler les pertes. Barré du côté de l’OL mais obligé de compo­ser avec ce dernier, Tony Parker imagine donc de vendre sa parti­ci­pa­tion dans l’Asvel et de procé­der à un échange d’ac­tions avec Serge Bueno. Quitte à conti­nuer de jouer un rôle diri­geant dans le Club, voire de rester président.

A-t-il toute­fois les mains libres pour céder le contrôle de LDLC Asvel au proprié­taire de Smart Good Things ? Rien n’est moins sûr, car il existe un pacte d’ac­tion­naires entre l’OL et le club villeur­ban­nais. Autre­ment dit, John Textor a son mot à dire, mais aussi Laurent de la Cler­ge­rie, titu­laire du naming du Club de basket, et de la future Arena… et asso­cié à l’OL en matière de e-sport. Pour l’ins­tant, aucune offre en bonne et due forme n’a encore été présen­tée, même si les discus­sions vont bon train depuis plusieurs mois. Dans son entou­rage, certains décon­seillent à Tony Parker de vendre et lui suggèrent de faire le dos rond. Reste que l’an­cien cham­pion de NBA n’est pas réputé pour être patient, ni pour aimer perdre. Il a perdu un match. Il veut gagner le prochain.