L’in­vité : Chris­tophe Rollet, direc­teur géné­ral de Point S revient sur l’an­née 2022 et évoque les pers­pec­tives 2023 du spécia­liste des pneus et de l’en­tre­tien auto­mo­bile. Avec 640 points de vente et plus de 600 millions d’eu­ros de chiffre d’af­faires, Point S a déve­loppé de nouvelles acti­vi­tés: l’éco­mo­bi­lité (trot­ti­nettes, vélos et scoo­ters élec­triques) dans une douzaine de centres, ainsi que la vente d’au­to­mo­biles dans 18 points de vente. L’en­seigne s’est aussi posi­tion­née sur les pare-brises avec S Glass et étend aujourd’­hui cette acti­vité aux poids lourds avec S Glass indus­triel.

En 2023, Point S ambi­tionne d’at­teindre les 700 points de vente avec déjà une quin­zaine d’ac­teurs qui rejoignent le réseau à la fin de ce mois. Au niveau inter­na­tio­nal, Point S est présent dans 50 pays, dont le Brésil depuis la fin de l’an­née dernière, et a réalisé 4,1 milliards d’eu­ros de chiffre d’af­faires en 2022. Pour l’an­née en cours, l’am­bi­tion est d’at­teindre les 6 200 points de vente. A hori­zon 2030, Point S vise les 10 000 centres dans 100 pays. Le groupe d’in­dé­pen­dants dont la direc­tion est basée à Lyon est doté d’une équipe diri­geante majo­ri­tai­re­ment fémi­nine depuis l’an dernier.