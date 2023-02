L’in­vité : Samuel Minot, nouveau président de la FFB (Fédé­ra­tion française du bâti­ment) Auvergne-Rhône-Alpes dresse le bilan de ses six ans à la tête de BTP Rhône et Métro­pole et évoque ses prio­ri­tés à la tête de la fédé­ra­tion régio­nale d’un secteur qui repré­sente 7 à 8% du PIB français.

En Auvergne-Rhône-Alpes, le bâti­ment regroupe 65 000 entre­prises qui emploient 145 000 sala­riés et réalisent 18 milliards d’eu­ros de chiffre d’af­faires. Si les carnets de commandes sont encore bien remplis en ce début d’an­née, Samuel Minot prévoit une situa­tion plus tendue sur la fin de 2023 et en 2024 avec un ralen­tis­se­ment du rythme de construc­tion des loge­ments neufs.