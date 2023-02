L’in­vité : Jean-Pierre Rinaudo, PDG du groupe Vulcain, groupe lyon­nais de distri­bu­tion auto­mo­bile et moto. Distri­bu­teur, entre autres, des marques Kia et Volvo, Vulcain s’est recen­tré sur la région Rhône-Alpes en 2022. Il n’est plus présent en région pari­sienne ni à Cler­mont-Ferrand.

Une année 2022 compliquée aussi en raison des problèmes de livrai­son. Si bien que le chiffre d’af­faires de Vulcain a reculé de 10% envi­ron à 300 millions d’eu­ros. Bonne tenue sur le segment des motos avec une acti­vité soute­nue et un salon du deux-roues qui vient de démar­rer à Eurexpo avec une forte affluence dès le premier jour. Vulcain vise des déve­lop­pe­ments dans la moto qui devraient se concré­ti­ser prochai­ne­ment.