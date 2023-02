Le Medef Auvergne-Rhône-Alpes joue, à nouveau, les pion­niers. Après l’ex­pé­rience réus­sie de la créa­tion d’une école de la trans­for­ma­tion digi­tale en Auvergne-Rhône-Alpes bapti­sée The Nuum Factory, le Medef Auvergne-Rhône-Alpes s’ap­prête à lancer dans les prochaines semaines The Climate Factory. Avec comme ambi­tion clai­re­ment affi­chée de « répondre aux besoins des orga­ni­sa­tions qui souhaitent passer à l’ac­tion et rele­ver les défis du climat et de la biodi­ver­sité, en accom­pa­gnant les talents vers une gestion des emplois et des parcours profes­sion­nels orien­tée vers les nouveaux enjeux de la tran­si­tion écolo­gique ».

EDF, Veolia et Action loge­ment sur la ligne de départ

Cette école du climat pren­dra en compte l’évo­lu­tion des métiers exis­tants vers de nouvelles compé­tences inté­grant les enjeux et obli­ga­tions éner­gé­tiques, clima­tiques, envi­ron­ne­men­taux, et sera en 1ère ligne sur l’émer­gence de nouveaux métiers. The Climate Factory formera les compé­tences opéra­tion­nelles dans les entre­prises pour appré­hen­der les enjeux du climat et de la biodi­ver­sité : forma­tions flash pour les diri­geants et les colla­bo­ra­teurs, cursus en alter­nance à partir de bac+2 avec des certi­fi­ca­tions asso­ciées. Lance­ment prévu au prin­temps 2023, avec une première promo­tion en alter­nance à la rentrée 2023. Parmi les entre­prises enga­gées dans le projet : EDF, Veolia, Action loge­ment.