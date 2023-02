Un axe Parker-Van Styven­dael pour s’éman­ci­per du duo Textor-Aulas ? Après les vagues provoquées suite à l’an­nonce par l’Equipe de la volonté de Tony Parker de céder ses actions dans l’ASVEL à Serge Bueno, le patron de Smart Good Things -tout en restant président du club-, la signa­ture de la conven­tion d’oc­cu­pa­tion de l’Astro­balle par l’Asvel permet oppor­tu­né­ment à TP de reprendre la main. Vis-à-vis de l’OL et du duo Textor-Aulas, il rappelle que l’oc­cu­pa­tion de la future LDLC Arena par LDLC Asvel ne concer­nera « que » 13 matches de l’Euro­ligue, certes les plus belles affiches, pour se confor­mer aux dési­dé­rata de l’ins­tance euro­péenne qui préco­nise de jouer cette compé­ti­tion dans des salles accueillant au moins 10 000 spec­ta­teurs.

Villeur­banne sera toujours la base de l’As­vel

Mais tous les matches de cham­pion­nat de France (y compris les phases finales) et 4 de l’Euro­ligue auront bel et bien lieu à l’Astro­balle dans le cadre de la conven­tion signée hier par le maire de Villeur­banne, Cédric Van Styven­dael, et par le président délé­gué de l’As­vel, Gaëtan Muller (photo). N’étant plus admi­nis­tra­teur de l’OL, Tony Parker, qui doit compo­ser avec l’OL toujours action­naire de LDLC Asvel à hauteur de 33%, envoie un message très clair quand il remer­cie depuis San Anto­nio en visio­con­fé­rence « le maire de Villeur­banne de sa confiance et de son soutien incon­di­tion­nel » et rappelle que « Villeur­banne sera toujours la base de l’As­vel ».

Un message qui fait écho aux propos du maire quelques instants aupa­ra­vant pour qui cette conven­tion repré­sente « un moment impor­tant dans une longue tradi­tion d’une ville atta­chée à ce club et qui conti­nue à l’ac­com­pa­gner », tout en rappe­lant que « Villeur­banne soutient tous les baskets ». Dans le détail, la conven­tion signée pour la période 1er mars 2023 – 31 juillet 2027, prévoit un loyer annuel de 130 000 euros (160 000 précé­dem­ment quand tous les matchs de l’Euro­ligue avaient lieu à l’As­tro­balle) mais aussi un impor­tant plan de réno­va­tion et de moder­ni­sa­tion de la salle créée en 1995. 1,5 million d’eu­ros va être engagé dans des études (entre septembre 2023 et 2024) pour déci­der des travaux à mettre en œuvre (perfor­mance éner­gé­tique, augmen­ta­tion de la capa­cité de la salle de 5 500 à 6 500 places sans doute, accueil d’autres disci­plines que le basket tels que le hand­ball, opti­mi­sa­tion des espaces d’hos­pi­ta­lité, événe­men­tiel hors culture).

Ni naming, ni aban­don de la propriété muni­ci­pale de l’As­tro­balle

Lesquels travaux pour­raient démar­rer en 2025 et se chif­frer « à plusieurs millions d’eu­ros, c’est-à-dire beau­coup plus que 2 ou 3 », précise Cédric Van Styven­dael qui est prêt à étudier comment des parte­naires privés pour­raient parti­ci­per à ce finan­ce­ment. Sans toute­fois aller jusqu’à un naming, ni à un aban­don de la propriété muni­ci­pale de l’équi­pe­ment. « C’est non négo­ciable », ajoute le maire de Villeur­banne.

Vis-à-vis des action­naires mino­ri­taires de LDLC Asvel, très scep­tiques quant au schéma d’un échange d’ac­tion avec Smart Good Things, TP montre aussi clai­re­ment qu’il est bien aux manettes et se projette dans l’ave­nir à Villeur­banne. Reste que Cédric Van Styven­dael a bien précisé que cette conven­tion et ces projets d’in­ves­tis­se­ments de réno­va­tion l’en­gagent tant que les personnes avec lesquelles il signe sont en place. Si LDLC Asvel devait chan­ger d’ac­tion­naires, le maire se réserve le droit de revoir sa posi­tion… Nul doute que les prochains mois seront encore animés dans les couloirs et autour du club de basket le plus titré de France.